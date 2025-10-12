Орёл Хааста (Harpagornis moorei) жил в Новой Зеландии около 0,7–1,8 миллиона лет назад и был крупнейшим орлом, когда-либо существовавшим.

Размах его крыльев достигал трёх метров, а вес самок — почти 18 килограммов, что вдвое превышает массу самых крупных современных орлов.

Этот гигантский хищник охотился на моа — нелетающих гигантских птиц, которые могли весить до 249 килограммов. Орёл Хааста с помощью мощных когтей сбивал этих массивных птиц с ног, а затем добивал их острым клювом.

В маорийских легендах сохранились предания о существе по имени «поуакай» — огромной птице, напоминавшей орла Хааста и, по рассказам, нападавшей даже на людей.

Орёл исчез примерно 500–600 лет назад вместе с моа, когда исчезла его основная добыча.