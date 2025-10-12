Новое исследование показало, что азиатские слоны не только слышат и чувствуют запах человека, но и внимательно следят за направлением его тела и взгляда.

Учёные из Киотского университета установили, что слоны способны различать, обращает ли человек на них внимание, анализируя одновременно положение его тела и направление взгляда.

В эксперименте с десятью самками слонов в Таиланде выяснилось, что животные чаще проявляли жесты просьбы о еде, когда и тело, и лицо человека были обращены к ним. При этом ориентация тела имела большее значение, но лишь в том случае, если лицо также было направлено на слона.

Понимание того, как слоны считывают внимание человека, поможет улучшить взаимодействие с животными в зоопарках и при охране природы, а также снизить уровень стресса и вероятность недопонимания при контактах.