Средняя продолжительность жизни кошек составляет 12–15 лет, однако некоторые породы нередко живут значительно дольше. Вот семь пород, известных своим долголетием.

Сиамская кошка

Представители этой породы могут прожить 15–20 лет, а иногда и больше. Они энергичны, любознательны и отличаются крепким здоровьем.

Бирманская кошка

Живет 16–18 лет, а отдельные особи достигают 20-летнего возраста. Миролюбивый и ласковый характер делает их прекрасными компаньонами. Они любят внимание, но при этом ненавязчивы.

Русская голубая кошка

Обладает отличным здоровьем и живет 15–20 лет. Самостоятельна, ценит личное пространство, но при этом привязана к хозяину и охотно проводит с ним время.

Рэгдолл

Продолжительность жизни варьируется от 15 до 25 лет. Это крупные, ласковые и спокойные кошки, которые любят расслабляться на руках у человека.

Мейн-кун

Средняя продолжительность жизни составляет 12–15 лет, однако многие представители породы живут дольше. Эти крупные кошки обладают мягким и дружелюбным характером.

Бомбейская кошка

Живет 15–20 лет. Активная, игривая и любознательная порода, которая обожает внимание и с удовольствием участвует в жизни семьи.

Американская короткошерстная кошка

Продолжительность жизни — 15–20 лет. Дружелюбная, неприхотливая в уходе порода, которая легко адаптируется к разным условиям и прекрасно ладит с людьми и другими животными.