У кого из животных самый неприятный запах изо рта

В мире животных
Дата публикации: 12.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: У кого из животных самый неприятный запах изо рта

В мире животных встречаются случаи крайне неприятного запаха изо рта — порой гораздо сильнее, чем у человека после чеснока.

Точной научной классификации по этому вопросу не существует, однако известно, что некоторые виды животных славятся особенно зловонным дыханием.

Основные причины такого запаха — особенности питания и отсутствие какой-либо «гигиены» полости рта. Остатки пищи застревают между зубами и на языке, разлагаются и усиливают неприятный аромат.

Одним из рекордсменов по зловонию считается горбатый кит. Эти морские гиганты поедают огромное количество криля, который сам по себе обладает сильным рыбным запахом. При выдохе кит выпускает облако с резким сочетанием рыбного и газового ароматов.

Другие претенденты на звание обладателей самого дурного дыхания — морские львы с их исключительно рыбным рационом, стервятники, питающиеся падалью, и тасманийские дьяволы, у которых неприятный запах изо рта сочетается с выделением резкого мускуса при опасности.

Так что если вам кажется, что у человека бывает неприятное утреннее дыхание, — у некоторых животных оно во много раз сильнее и куда менее переносимо.

#животные
