Как сделать так, чтобы собака не заглатывала еду целиком за 5 мин., а ела медленнее?

Опытный собаковод Олег МАКСИМОВ рекомендует использовать миски-лабиринты либо миски для медленного поедания еды, где вашему питомцу придется преодолевать преграды, чтобы достать корм.

Ещё попробуйте давать пищу небольшими порциями, но чаще. Также хорошее решение – размазать порцию корма по силиконовому коврику для вылизывания.

Это не только замедлит процесс поглощения пищи, но и сохранит здоровье собаке.