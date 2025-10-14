Baltijas balss logotype
Как сделать так, чтобы собака ела медленнее?

В мире животных
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как сделать так, чтобы собака ела медленнее?

Как сделать так, чтобы собака не заглатывала еду целиком за 5 мин., а ела медленнее?

Опытный собаковод Олег МАКСИМОВ рекомендует использовать миски-лабиринты либо миски для медленного поедания еды, где вашему питомцу придется преодолевать преграды, чтобы достать корм.

Ещё попробуйте давать пищу небольшими порциями, но чаще. Также хорошее решение – размазать порцию корма по силиконовому коврику для вылизывания.

Это не только замедлит процесс поглощения пищи, но и сохранит здоровье собаке.

