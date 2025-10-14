Летучие мыши вызывают трепет у некоторых людей, их традиционно связывают с эпидемиями, но эти животные на самом деле представляют собой уникальный продукт эволюции. Их способность переносить опасные вирусы объясняется не мистическими свойствами, а миллионами лет адаптации.

Крылатая эволюционная лаборатория

Летучие мыши существуют более 50 миллионов лет — достаточный срок для формирования сложных взаимоотношений с патогенами. За это время они развили уникальные механизмы сосуществования с вирусами, включая вирусы Эбола, Нипах, SARS-CoV-2 и возбудители бешенства, отмечает профессор американского Университета Флориды Джим Веллехан. 5 фактов про летучих мышей

«Инфекционные болезни — главный двигатель эволюции. Летучие мыши не «особенные» — они просто дольше других контактировали с патогенами и выработали защитные механизмы», — объясняет Веллехан.

Способность к полету стала ключевым фактором в эволюции рукокрылых. Она расширяет ареалы распространения летучих мышей, ускоряет передачу патогенов между колониями, а социальное поведение усиливает вирусный обмен. При этом интенсивный метаболизм полета, вероятно, способствовал развитию эффективных систем противовирусной защиты, пишет Phys.org.

Почему разнообразие спасает виды

«Если анализировать наши геномы, становится ясно: естественный отбор отбирает в первую очередь гены иммунитета. Летучие мыши создали впечатляющий генетический арсенал благодаря постоянному контакту с новыми патогенами», — уверен профессор.

Генетическое разнообразие обеспечивает популяциям мышей «запас прочности» — всегда находятся особи с устойчивостью к новым угрозам. Впрочем, хотя летучие мыши выработали устойчивость ко многим вирусам, они уязвимы к некоторым из них:

Лиассовирусам Грибковым инфекциям, например, синдрому белого носа Антропогенному воздействию

По словам ученых, нарушение экологического баланса стало главным катализатором зоонозных скачков. Но вместо демонизации летучих мышей стоит признать их важнейшую экологическую роль. Рукокрылые контролируют численность насекомых, опыляют растения и служат моделями для изучения противовирусной защиты. Сохранение этих удивительных существ — не просто экологическая задача, а инвестиция в нашу собственную биобезопасность.