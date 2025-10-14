Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему летучие мыши распространяют так много болезней — биологи 0 127

В мире животных
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему летучие мыши распространяют так много болезней — биологи

Летучие мыши вызывают трепет у некоторых людей, их традиционно связывают с эпидемиями, но эти животные на самом деле представляют собой уникальный продукт эволюции. Их способность переносить опасные вирусы объясняется не мистическими свойствами, а миллионами лет адаптации.

Крылатая эволюционная лаборатория

Летучие мыши существуют более 50 миллионов лет — достаточный срок для формирования сложных взаимоотношений с патогенами. За это время они развили уникальные механизмы сосуществования с вирусами, включая вирусы Эбола, Нипах, SARS-CoV-2 и возбудители бешенства, отмечает профессор американского Университета Флориды Джим Веллехан. 5 фактов про летучих мышей

«Инфекционные болезни — главный двигатель эволюции. Летучие мыши не «особенные» — они просто дольше других контактировали с патогенами и выработали защитные механизмы», — объясняет Веллехан.

Способность к полету стала ключевым фактором в эволюции рукокрылых. Она расширяет ареалы распространения летучих мышей, ускоряет передачу патогенов между колониями, а социальное поведение усиливает вирусный обмен. При этом интенсивный метаболизм полета, вероятно, способствовал развитию эффективных систем противовирусной защиты, пишет Phys.org.

Почему разнообразие спасает виды

«Если анализировать наши геномы, становится ясно: естественный отбор отбирает в первую очередь гены иммунитета. Летучие мыши создали впечатляющий генетический арсенал благодаря постоянному контакту с новыми патогенами», — уверен профессор.

Генетическое разнообразие обеспечивает популяциям мышей «запас прочности» — всегда находятся особи с устойчивостью к новым угрозам. Впрочем, хотя летучие мыши выработали устойчивость ко многим вирусам, они уязвимы к некоторым из них:

Лиассовирусам

Грибковым инфекциям, например, синдрому белого носа

Антропогенному воздействию

По словам ученых, нарушение экологического баланса стало главным катализатором зоонозных скачков. Но вместо демонизации летучих мышей стоит признать их важнейшую экологическую роль. Рукокрылые контролируют численность насекомых, опыляют растения и служат моделями для изучения противовирусной защиты. Сохранение этих удивительных существ — не просто экологическая задача, а инвестиция в нашу собственную биобезопасность.

Читайте нас также:
#природа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Кошки спасают сердца: ученые доказали, что питомцы снижают риск инфаркта
Изображение к статье: Кошки спасают сердца: ученые доказали, что питомцы снижают риск инфаркта
Названы породы собак, наиболее подверженные травмам хвоста
Изображение к статье: Названы породы собак, наиболее подверженные травмам хвоста
У выбросившихся на берег дельфинов обнаружены признаки, напоминающие болезнь Альцгеймера
Изображение к статье: У выбросившихся на берег дельфинов обнаружены признаки, напоминающие болезнь Альцгеймера
Рыбаки поймали сельдяного короля — «предвестника катастроф»
Изображение к статье: Рыбаки поймали сельдяного короля — «предвестника катастроф»
Изображение к статье: Дикие медоносные пчелы официально включены в список исчезающих видов Европы
Дикие медоносные пчелы официально включены в список исчезающих видов Европы 53
Изображение к статье: Ветеринары выявили у собак зависимость от игрушек
Ветеринары выявили у собак зависимость от игрушек 93
Изображение к статье: Учёные доказали: кошки полезны для здоровья сердца
Учёные доказали: кошки полезны для здоровья сердца 223
Изображение к статье: Как сделать так, чтобы собака ела медленнее?
Как сделать так, чтобы собака ела медленнее? 105

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе
Политика
«Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе 81
Изображение к статье: Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день
В мире
Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день 31
Изображение к статье: А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма
Политика
А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма 47
Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Lifenews
1
Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле 1 126
Изображение к статье: Борцовский характер в деда. Иконка видео
Lifenews
1
Бориса Немцов-младший, проживающий в Эмиратах, в 6 лет завоевал престижный приз 1 72
Изображение к статье: Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии
ЧП и криминал
Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии 101
Изображение к статье: «Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе
Политика
«Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе 81
Изображение к статье: Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день
В мире
Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день 31
Изображение к статье: А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма
Политика
А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма 47

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео