По словам врача, взаимодействие с усатыми питомцами помогает справляться со стрессом, нормализует артериальное давление и пульс. Эти эффекты положительно сказываются на состоянии сердца и сосудов, подчеркнул доктор.

Американские учёные в ходе исследования пришли к аналогичному выводу. Они установили, что у владельцев котов ниже вероятность возникновения сердечного приступа. Кроме того, наличие питомца снижает риск летального исхода при инфаркте.

Недавно британские исследователи выяснили, что коты чаще недолюбливают своих сородичей, чем собак. Как отметили специалисты, поведение питомцев в доме с несколькими котами зависит от совместимости животных, а также от наличия и доступности воды, пищи, лотков и общей плотности «кошачьего населения».