В эксперименте приняли участие 105 питомцев разного пола, возраста и породы. Сначала собаке предлагали выбрать игрушку и поиграть с ней, а затем прятали и пытались переключить внимание на владельца с угощением.

Поведение испытуемых снимали на видео, после чего оценивали по ряду критериев: насколько долго животное пыталось получить игрушку, как реагировало на еду и внимание хозяина и удавалось ли ему успокоиться, когда игрушка исчезала из поля зрения.

В результате примерно у трети собак обнаружились признаки зависимости. Они продолжали искать игрушку и оставались возбужденными в течение длительного времени после ее исчезновения, игнорируя пищу и владельца. Эти проявления напомнили исследователям признаки поведенческих зависимостей у человека, когда объект или действие приобретает чрезмерное значение и вытесняет другие стимулы, например, таких как игромания.

Ученые подчеркнули, что не каждое увлечение игрушками можно считать патологией. Сильная мотивация к игре свойственна многим активным породам и часто используется в дрессировке. Однако в некоторых случаях это может перерастать в форму компульсивного поведения, когда собака теряет контроль над собой и перестает реагировать на внешние раздражители.

Исследователи отметили, что такие наблюдения помогают лучше понимать не только эмоциональные состояния животных, но и механизмы формирования зависимости у живых существ в целом. По их мнению, домашние собаки могут стать естественной моделью для изучения поведенческих зависимостей, что открывает новые возможности для сравнительной психологии и ветеринарной поведенческой медицины.

По мнению ученых, осознание того, что чрезмерная фиксация на игрушке может быть симптомом, а не просто чертой темперамента, позволит владельцам внимательнее следить за эмоциональным состоянием питомцев и при необходимости обращаться к специалистам по поведению животных.