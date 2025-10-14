Baltijas balss logotype
Ветеринары выявили у собак зависимость от игрушек 0 93

В мире животных
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ветеринары выявили у собак зависимость от игрушек

Ученые Венского университета ветеринарной медицины совместно с коллегами из Берна обнаружили у собак признаки «игрушкомании», напоминающие человеческие зависимости. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

В эксперименте приняли участие 105 питомцев разного пола, возраста и породы. Сначала собаке предлагали выбрать игрушку и поиграть с ней, а затем прятали и пытались переключить внимание на владельца с угощением.

Поведение испытуемых снимали на видео, после чего оценивали по ряду критериев: насколько долго животное пыталось получить игрушку, как реагировало на еду и внимание хозяина и удавалось ли ему успокоиться, когда игрушка исчезала из поля зрения.

В результате примерно у трети собак обнаружились признаки зависимости. Они продолжали искать игрушку и оставались возбужденными в течение длительного времени после ее исчезновения, игнорируя пищу и владельца. Эти проявления напомнили исследователям признаки поведенческих зависимостей у человека, когда объект или действие приобретает чрезмерное значение и вытесняет другие стимулы, например, таких как игромания.

Ученые подчеркнули, что не каждое увлечение игрушками можно считать патологией. Сильная мотивация к игре свойственна многим активным породам и часто используется в дрессировке. Однако в некоторых случаях это может перерастать в форму компульсивного поведения, когда собака теряет контроль над собой и перестает реагировать на внешние раздражители.

Исследователи отметили, что такие наблюдения помогают лучше понимать не только эмоциональные состояния животных, но и механизмы формирования зависимости у живых существ в целом. По их мнению, домашние собаки могут стать естественной моделью для изучения поведенческих зависимостей, что открывает новые возможности для сравнительной психологии и ветеринарной поведенческой медицины.

По мнению ученых, осознание того, что чрезмерная фиксация на игрушке может быть симптомом, а не просто чертой темперамента, позволит владельцам внимательнее следить за эмоциональным состоянием питомцев и при необходимости обращаться к специалистам по поведению животных.

#собаки
Оставить комментарий

