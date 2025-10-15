Baltijas balss logotype
Кошки спасают сердца: ученые доказали, что питомцы снижают риск инфаркта 0 84

В мире животных
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кошки спасают сердца: ученые доказали, что питомцы снижают риск инфаркта

Ученые нашли простой и приятный способ укрепить сердце — завести кошку. Новое исследование показало, что владельцы пушистых питомцев на 33% реже умирают от инфаркта. Почему кошки оказывают такой эффект, как работает их «кардиотерапия» и что говорят врачи — рассказываем в материале.

Ученые из Университета Миннесоты на протяжении 20 лет следили за состоянием здоровья более 4 тыс. участников исследования. У 55% из них дома проживали кошки. Исследователи увидели закономерность — более низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульты, у тех, кто жил с питомцем.

«У владельцев кошек риск смерти от сердечного приступа снижается на 33%. Взаимодействие с кошкой помогает снизить уровень стресса, стабилизировать кровяное давление и частоту сердечных сокращений, что оказывает выраженный кардиопротекторный эффект», — прокомментировал результаты научной работы кардиолог Мариано Наполи.

По словам ученых, эффект связан не только с физиологическими изменениями, но и с психологическими. Забота о питомце помогает человеку чувствовать себя нужным, формирует эмоциональную устойчивость и способствует физической активности — ведь даже спокойная кошка не откажется от игр.

Еще несколько лет назад Американская кардиологическая ассоциация указывала на положительное влияние домашних животных на здоровье сердечно-сосудистой системы. Владение питомцем означает более высокий уровень физической активности и социальной вовлеченности.

Их присутствие в доме помогает снизить уровень тревожности, нормализовать сон и улучшить общее самочувствие. Нынешнее исследование еще раз подтверждает эти выводы.

Ученые полагают, что совместная жизнь с питомцем может стать естественным способом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, особенно для людей из группы риска.

#кошки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео