Например, боксеры обращаются за ветеринарной помощью с данной проблемой в 3,61 раза чаще других пород собак. Спрингер-спаниели травмируют хвостики в 2,46 раза чаще, а кокер-спаниели — в 1,86 раза.

Реже такую травму получают декоративные породы и брахицефалы. Практически нулевые риски у французских бульдогов (порода собак с врожденными укороченными хвостами), пишет Animal’s Health.

Ученые изучили карточки порядка 2 млн собак, обращавшихся за ветеринарной помощью с 2019 года. Оказалось, что данная проблема встречается у каждого 435-го животного.

Есть зависимость и от размеров собаки. «У животных весом от 20 до 30 кг риск травм хвоста в 1,65 раза выше в сравнении с собаками весом до 10 кг», — отмечают исследователи.

Интересна и другая закономерность: с возрастом риск травмы хвоста снижается. У животных старше 12 лет он минимальный в сравнении с питомцами до двух лет.