Не ищут пищу и не прячутся: биологи выяснили, зачем скаты погружаются на экстремальную глубину 0 156

В мире животных
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Не ищут пищу и не прячутся: биологи выяснили, зачем скаты погружаются на экстремальную глубину

Ученые раскрыли тайну глубоководных погружений гигантских скатов манта. Оказалось, что они способны нырять на умопомрачительную глубину — более 1200 метров. Раньше никто и не предполагал, что эти морские создания могут опускаться так низко.

Международная группа исследователей несколько лет наблюдала за океаническими скатами манта в Перу, Индонезии и Новой Зеландии. Чтобы понять поведение скатов, на 24 особи установили специальные метки. Результаты исследования опубликовали в журнале Frontiers in Marine Science.

«Мы показали, что в открытом море океанические скаты манта способны погружаться на глубину более 1200 метров, что намного глубже, чем считалось ранее», — рассказал ведущий автор исследования, доктор Кэлвин Бил из Университета Мердок (Австралия).

Работа была кропотливой. С 2012 по 2022 год команда следила за перемещениями скатов. Часть меток, запрограммированных на автоматическое открепление, предстояло найти в океане — задача не из легких.

В итоге был собран огромный массив данных — наблюдения велись в общей сложности 2705 дней. За это время было зафиксировали 79 экстремальных погружений на глубину более 500 метров, а рекорд составил 1250 метров. Большинство из этих глубоких нырков — 71 — совершили скаты в водах Новой Зеландии.

Проанализировав данные, исследователи сделали любопытное открытие. Оказалось, что новозеландские манты уходят на глубину вскоре после того, как покидают континентальный шельф и заплывают в открытый океан. При этом само погружение выглядит ступенчатым, и скаты почти не задерживаются на максимальной глубине. Это говорит о том, что они ныряют не за едой и не чтобы спрятаться от хищников. Ученые предполагают, что так гиганты «считывают» карту магнитного поля Земли.

«Так они могут составить мысленную карту, которая поможет им ориентироваться на обширных, ничем не примечательных участках открытого океана», — объясняет Бил.

На большой глубине, где окружающая среда более стабильна, чем на поверхности, ориентироваться проще. После такого погружения скаты постепенно всплывают и долго восстанавливаются на поверхности, а затем могут преодолеть более 200 км за несколько дней. Как морские животные проплывают тысячи километров и не устают можно прочитать здесь.

Почему же тогда скаты у побережья Перу и Индонезии почти не ныряют так глубоко? Все просто — там им это не нужно. В районе индонезийского архипелага Раджа-Ампат, например, море в основном мелкое. А в Новой Зеландии скаты живут как раз в районах, где морское дно резко обрывается вглубь, и навигационные погружения становятся для них необходимостью.

#природа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео