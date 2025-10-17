Baltijas balss logotype
10 удивительных фактов о голубой медузе, которой не страшны течения

В мире животных
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: 10 удивительных фактов о голубой медузе, которой не страшны течения

Эти животные дрейфуют по течению, не имея возможности двигаться против него, и полностью полагаются на ветер и волны. Голубые медузы — часть хрупкой, но древней морской экосистемы.

Эти животные дрейфуют по течению, не имея возможности двигаться против него, и полностью полагаются на ветер и волны. Голубые медузы — часть хрупкой, но древней морской экосистемы.

Интересные факты о голубых медузах:

Их щупальца могут достигать внушительной длины, что позволяет покрывать большие площади во время кормления.
Голубые медузы используют жало, чтобы парализовать добычу, а не для нападения на людей.
Они принадлежат к той же группе, что и морские анемоны и кораллы.
В некоторых экосистемах птицы и рыбы питаются медузами.
Их окраска помогает скрываться от хищников как сверху, так и снизу.
Тело голубой медузы более чем на 95 % состоит из воды и лишено костей и скелета.
Эти животные не ходят, не думают и не видят, но всё же успешно выживают.
Хотя голубые медузы несъедобны для человека, они служат важным источником пищи для других морских обитателей.
Их внешний вид меняется в зависимости от возраста, рациона и условий окружающей среды.
Голубые медузы — мягкие, пульсирующие беспозвоночные, которых легко повредить.
#полезно знать
Оставить комментарий

