Эти животные дрейфуют по течению, не имея возможности двигаться против него, и полностью полагаются на ветер и волны. Голубые медузы — часть хрупкой, но древней морской экосистемы.

Эти животные дрейфуют по течению, не имея возможности двигаться против него, и полностью полагаются на ветер и волны. Голубые медузы — часть хрупкой, но древней морской экосистемы.

Интересные факты о голубых медузах: