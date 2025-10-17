Команда исследователей Калифорнийского университета в Беркли под руководством профессора Ирины Конбой разработала терапию, способную значительно продлить жизнь и улучшить здоровье у пожилых мышей. Работа опубликована в журнале Aging.

Эксперимент проводился на мышах в возрасте 25 месяцев, что приблизительно соответствует 75 человеческим годам. Животные регулярно получали комбинацию из двух веществ: окситоцина (гормона, участвующего в регенерации тканей) и ингибитора Alk5 (блокирует воспалительные процессы, усиливающиеся с возрастом). Контрольная группа старых мышей не получала лечения, что позволило исследователям точно оценить эффект терапии.

В результате самцы, получавшие комбинацию, жили на 73% дольше, чем животные из контрольной группы. Их физическая выносливость, подвижность и память значительно улучшились. Ученые также зафиксировали уменьшение так называемого биологического шума в составе белков крови — показателя, отражающего процессы старения. После лечения этот параметр возвращался к уровням, характерным для молодых животных.

Краткосрочные улучшения наблюдались и у самок, однако спустя четыре месяца постоянного лечения положительный эффект сохранялся только у самцов. Самки не продемонстрировали увеличения продолжительности жизни или улучшения общего состояния, хотя у особей среднего возраста отмечалось повышение фертильности.

Исследователи подчеркивают, что полученные данные указывают на важность учета половых различий при разработке антивозрастных препаратов. Пока причины половой избирательности эффекта остаются неясными, но, по мнению авторов, она может быть связана с гормональными особенностями, различиями в метаболизме или работе иммунной системы.

Окситоцин уже одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), а ингибиторы Alk5 проходят клинические испытания. По словам ученых, это создает предпосылки для перехода к испытаниям терапии на людях.