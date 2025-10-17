Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как ученые продлили жизнь старым мышам на 73%? 0 93

В мире животных
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как ученые продлили жизнь старым мышам на 73%?

Команда исследователей Калифорнийского университета в Беркли под руководством профессора Ирины Конбой разработала терапию, способную значительно продлить жизнь и улучшить здоровье у пожилых мышей. Работа опубликована в журнале Aging.

Эксперимент проводился на мышах в возрасте 25 месяцев, что приблизительно соответствует 75 человеческим годам. Животные регулярно получали комбинацию из двух веществ: окситоцина (гормона, участвующего в регенерации тканей) и ингибитора Alk5 (блокирует воспалительные процессы, усиливающиеся с возрастом). Контрольная группа старых мышей не получала лечения, что позволило исследователям точно оценить эффект терапии.

В результате самцы, получавшие комбинацию, жили на 73% дольше, чем животные из контрольной группы. Их физическая выносливость, подвижность и память значительно улучшились. Ученые также зафиксировали уменьшение так называемого биологического шума в составе белков крови — показателя, отражающего процессы старения. После лечения этот параметр возвращался к уровням, характерным для молодых животных.

Краткосрочные улучшения наблюдались и у самок, однако спустя четыре месяца постоянного лечения положительный эффект сохранялся только у самцов. Самки не продемонстрировали увеличения продолжительности жизни или улучшения общего состояния, хотя у особей среднего возраста отмечалось повышение фертильности.

Исследователи подчеркивают, что полученные данные указывают на важность учета половых различий при разработке антивозрастных препаратов. Пока причины половой избирательности эффекта остаются неясными, но, по мнению авторов, она может быть связана с гормональными особенностями, различиями в метаболизме или работе иммунной системы.

Окситоцин уже одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), а ингибиторы Alk5 проходят клинические испытания. По словам ученых, это создает предпосылки для перехода к испытаниям терапии на людях.

Читайте нас также:
#наука
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью
Изображение к статье: Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью
Рыба гигантура: глубоководный фрик, который умеет шокировать
Изображение к статье: Рыба гигантура: глубоководный фрик, который умеет шокировать
Тарантул вернулся домой через год после побега
Изображение к статье: Тарантул вернулся домой через год после побега
10 удивительных фактов о голубой медузе, которой не страшны течения
Изображение к статье: 10 удивительных фактов о голубой медузе, которой не страшны течения
Изображение к статье: Кто ест лягушек и зачем они нужны
Кто ест лягушек и зачем они нужны 130
Изображение к статье: Муравьи перестраивают муравейник при эпидемии — открытие
Муравьи перестраивают муравейник при эпидемии — открытие 107
Изображение к статье: Собаки против стресса: эксперимент показал пользу для психики и долголетия
Собаки против стресса: эксперимент показал пользу для психики и долголетия 83
Изображение к статье: Что чувствует кошка, когда ее котята покидают родительский дом
Что чувствует кошка, когда ее котята покидают родительский дом 365

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Теперь он опять самый желанный жених Голливуда. Иконка видео
Lifenews
Почему 63-летний Том Круз разошелся с артисткой, моложе себя на 26 лет 17
Изображение к статье: Определены самые смешные названия российских деревень
Lifenews
Определены самые смешные названия российских деревень 11
Изображение к статье: Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Дом и сад
Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше 18
Изображение к статье: Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо
Наша Латвия
Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо 97
Изображение к статье: Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью
В мире животных
Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью 10
Изображение к статье: Как солнечные панели превращают свет в электричество
Дом и сад
Как солнечные панели превращают свет в электричество 36
Изображение к статье: Теперь он опять самый желанный жених Голливуда. Иконка видео
Lifenews
Почему 63-летний Том Круз разошелся с артисткой, моложе себя на 26 лет 17
Изображение к статье: Определены самые смешные названия российских деревень
Lifenews
Определены самые смешные названия российских деревень 11
Изображение к статье: Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Дом и сад
Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше 18

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео