Лягушки не находятся на вершине пищевой цепи. На самом деле список тех, кто ими питается, довольно внушителен. Эти амфибии входят в рацион множества животных из разных экосистем.

Кто питается лягушками:

Птицы: цапли, аисты, вороны, ястребы, утки.

Рептилии: подвязочные и водяные змеи, вараны, тегу.

Млекопитающие: скунсы, еноты, выдры, барсуки, дикие свиньи, некоторые приматы, кошки, собаки, люди.

Водные хищники: окунь, форель, сом, раки, крупные улитки, водяные жуки, личинки стрекоз и другие водные насекомые.

Земноводные: лягушки поедают других лягушек, и это не редкость. Такое явление распространено у африканской и американской лягушек-быков. Крупные особи нередко съедают мелких, особенно при нехватке пищи. Даже головастики способны поедать друг друга — это стратегия выживания при низком уровне питательных веществ.

Лягушки играют важную роль и как хищники, и как жертвы. Они регулируют численность насекомых, служат пищей птицам, рептилиям, млекопитающим и рыбам, а также обеспечивают передачу энергии между водной и наземной средами.

Снижение численности лягушек — тревожный сигнал. Разрушение мест обитания, загрязнение, инвазивные виды и изменение климата способствуют их исчезновению.

Охрана мест обитания этих амфибий необходима для поддержания экологического равновесия. Лягушки — важное звено многих пищевых цепей, и их присутствие обеспечивает выживание множества других животных.