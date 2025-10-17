Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Муравьи перестраивают муравейник при эпидемии — открытие 0 107

В мире животных
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Муравьи перестраивают муравейник при эпидемии — открытие

Эксперимент ученых подтвердил эффективность их поведения.

Ученые из Бристольского университета (Великобритания) выяснили, что муравьи могут сознательно перестраивать свои жилища, чтобы остановить распространение заразы. Это первое доказательство того, что животные, не считая человека, способны менять архитектуру окружающего пространства для снижения риска эпидемий.

Исследование, результаты которого опубликовали в журнале Science, показало, что колонии, столкнувшиеся с угрозой болезни, начинают рыть гнезда по-другому. В таких муравейниках появляются более разрозненные входы, а внутреннее пространство становится изолированным — камеры имеют меньше прямых соединений между собой.

«Мы уже знали, что муравьи меняют свое поведение при рытье в зависимости от других факторов, например, температуры и состава почвы, — пояснил ведущий автор исследования, доктор биологических наук Люк Леки. — Но это первый случай, когда было доказано, что животное изменяет структуру окружающей среды, чтобы снизить риск передачи заболеваний».

Ранее были известны другие хитрые приемы борьбы с болезнями у муравьев, которые ученые называют «социальным иммунитетом». Они могут счищать челюстями споры опасных грибков с сородичей, опрыскивать их дезинфицирующим ядом и даже уходить в «самоизоляцию» — больные особи добровольно ограничивают контакты, чтобы защитить всю колонию. К слову, муравьи входят в топ-10 самых сильных животных на Земле.

В природе муравьи роют сложные подземные города с разветвленной сетью туннелей и специальных камер — для хранения пищи, отдыха и выращивания потомства. Чтобы понять, как болезнь влияет на строительство, ученые использовали микрокомпьютерную томографию. Это позволило им заглянуть внутрь муравьиного жилища, не разрушая его.

Эксперимент был таким: две группы по 180 рабочих муравьев поместили в контейнеры с почвой, где они начали строить гнезда. Спустя сутки к одной колонии добавили 20 здоровых муравьев, а к другой — 20 особей, контактировавших с грибковыми спорами. Затем насекомых оставили копать еще шесть дней, периодически сканируя их подземные сооружения.

Когда на основе сканов создали 3D-модели гнезд и смоделировали в них распространение болезни, результат оказался впечатляющим. Архитектурные изменения, сделанные в «зараженной» колонии, реально работали. Они помогали снизить риск инфицирования сородичей смертельно опасными дозами патогенов. Благодаря такой перепланировке муравьи защищали самые уязвимые и важные зоны — где хранится еда и растет молодняк.

Читайте нас также:
#природа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью
Изображение к статье: Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью
Рыба гигантура: глубоководный фрик, который умеет шокировать
Изображение к статье: Рыба гигантура: глубоководный фрик, который умеет шокировать
Как ученые продлили жизнь старым мышам на 73%?
Изображение к статье: Как ученые продлили жизнь старым мышам на 73%?
Тарантул вернулся домой через год после побега
Изображение к статье: Тарантул вернулся домой через год после побега
Изображение к статье: 10 удивительных фактов о голубой медузе, которой не страшны течения
10 удивительных фактов о голубой медузе, которой не страшны течения 71
Изображение к статье: Кто ест лягушек и зачем они нужны
Кто ест лягушек и зачем они нужны 130
Изображение к статье: Собаки против стресса: эксперимент показал пользу для психики и долголетия
Собаки против стресса: эксперимент показал пользу для психики и долголетия 83
Изображение к статье: Что чувствует кошка, когда ее котята покидают родительский дом
Что чувствует кошка, когда ее котята покидают родительский дом 365

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Теперь он опять самый желанный жених Голливуда. Иконка видео
Lifenews
Почему 63-летний Том Круз разошелся с артисткой, моложе себя на 26 лет 18
Изображение к статье: Определены самые смешные названия российских деревень
Lifenews
Определены самые смешные названия российских деревень 14
Изображение к статье: Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Дом и сад
Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше 18
Изображение к статье: Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо
Наша Латвия
Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо 98
Изображение к статье: Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью
В мире животных
Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью 10
Изображение к статье: Как солнечные панели превращают свет в электричество
Дом и сад
Как солнечные панели превращают свет в электричество 37
Изображение к статье: Теперь он опять самый желанный жених Голливуда. Иконка видео
Lifenews
Почему 63-летний Том Круз разошелся с артисткой, моложе себя на 26 лет 18
Изображение к статье: Определены самые смешные названия российских деревень
Lifenews
Определены самые смешные названия российских деревень 14
Изображение к статье: Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Дом и сад
Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше 18

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео