Ученые из Бристольского университета (Великобритания) выяснили, что муравьи могут сознательно перестраивать свои жилища, чтобы остановить распространение заразы. Это первое доказательство того, что животные, не считая человека, способны менять архитектуру окружающего пространства для снижения риска эпидемий.

Исследование, результаты которого опубликовали в журнале Science, показало, что колонии, столкнувшиеся с угрозой болезни, начинают рыть гнезда по-другому. В таких муравейниках появляются более разрозненные входы, а внутреннее пространство становится изолированным — камеры имеют меньше прямых соединений между собой.

«Мы уже знали, что муравьи меняют свое поведение при рытье в зависимости от других факторов, например, температуры и состава почвы, — пояснил ведущий автор исследования, доктор биологических наук Люк Леки. — Но это первый случай, когда было доказано, что животное изменяет структуру окружающей среды, чтобы снизить риск передачи заболеваний».

Ранее были известны другие хитрые приемы борьбы с болезнями у муравьев, которые ученые называют «социальным иммунитетом». Они могут счищать челюстями споры опасных грибков с сородичей, опрыскивать их дезинфицирующим ядом и даже уходить в «самоизоляцию» — больные особи добровольно ограничивают контакты, чтобы защитить всю колонию. К слову, муравьи входят в топ-10 самых сильных животных на Земле.

В природе муравьи роют сложные подземные города с разветвленной сетью туннелей и специальных камер — для хранения пищи, отдыха и выращивания потомства. Чтобы понять, как болезнь влияет на строительство, ученые использовали микрокомпьютерную томографию. Это позволило им заглянуть внутрь муравьиного жилища, не разрушая его.

Эксперимент был таким: две группы по 180 рабочих муравьев поместили в контейнеры с почвой, где они начали строить гнезда. Спустя сутки к одной колонии добавили 20 здоровых муравьев, а к другой — 20 особей, контактировавших с грибковыми спорами. Затем насекомых оставили копать еще шесть дней, периодически сканируя их подземные сооружения.

Когда на основе сканов создали 3D-модели гнезд и смоделировали в них распространение болезни, результат оказался впечатляющим. Архитектурные изменения, сделанные в «зараженной» колонии, реально работали. Они помогали снизить риск инфицирования сородичей смертельно опасными дозами патогенов. Благодаря такой перепланировке муравьи защищали самые уязвимые и важные зоны — где хранится еда и растет молодняк.