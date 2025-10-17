Baltijas balss logotype
Собаки против стресса: эксперимент показал пользу для психики и долголетия

В мире животных
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Собаки против стресса: эксперимент показал пользу для психики и долголетия

Собаки способствуют продлению жизни и снижению уровня стресса, установили специалисты из США в ходе эксперимента с участием отставных женщин-военнослужащих, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

Первая группа обучала служебных собак при поддержке инструктора, а вторая — контрольная — смотрела обучающие видеоролики, не взаимодействуя с животными.

В исследовании участвовали 28 женщин в возрасте от 32 до 72 лет с подтверждённым диагнозом ПТСР. Занятия длились по одному часу раз в неделю в течение двух месяцев. Контрольная группа придерживалась того же графика, просматривая видеоуроки.

Ход программы отслеживали с помощью опросов до, во время и после завершения эксперимента. Результаты показали, что у женщин, работавших с собаками, значительно удлинились теломеры — участки ДНК, отвечающие за клеточное старение. Наиболее выраженные изменения наблюдались у участниц, имевших боевой опыт. В контрольной группе, напротив, теломеры укорачивались, особенно у тех, кто участвовал в боевых действиях.

Кроме того, у всех женщин снизились симптомы ПТСР, уровень тревожности и стресс. Положительная динамика проявлялась независимо от наличия боевого опыта, что свидетельствует: любая структурированная активность, особенно включающая взаимодействие с животными, способствует реабилитации при ПТСР.

#собаки #полезно знать
Оставить комментарий

