Собаки способствуют продлению жизни и снижению уровня стресса, установили специалисты из США в ходе эксперимента с участием отставных женщин-военнослужащих, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

Первая группа обучала служебных собак при поддержке инструктора, а вторая — контрольная — смотрела обучающие видеоролики, не взаимодействуя с животными.

В исследовании участвовали 28 женщин в возрасте от 32 до 72 лет с подтверждённым диагнозом ПТСР. Занятия длились по одному часу раз в неделю в течение двух месяцев. Контрольная группа придерживалась того же графика, просматривая видеоуроки.

Ход программы отслеживали с помощью опросов до, во время и после завершения эксперимента. Результаты показали, что у женщин, работавших с собаками, значительно удлинились теломеры — участки ДНК, отвечающие за клеточное старение. Наиболее выраженные изменения наблюдались у участниц, имевших боевой опыт. В контрольной группе, напротив, теломеры укорачивались, особенно у тех, кто участвовал в боевых действиях.

Кроме того, у всех женщин снизились симптомы ПТСР, уровень тревожности и стресс. Положительная динамика проявлялась независимо от наличия боевого опыта, что свидетельствует: любая структурированная активность, особенно включающая взаимодействие с животными, способствует реабилитации при ПТСР.