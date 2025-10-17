По словам Э. Нейры, паук по кличке Боб исчез по вине её супруга, который страдает синдромом дефицита внимания и гиперактивности и однажды забыл закрыть клетку. Питомца тщательно разыскивали, но безуспешно.

Через год Нейра, находясь дома с детьми, неожиданно заметила беглеца в углу возле входной двери. Женщина предпочла не приближаться, дождавшись возвращения мужа. Тот сразу узнал своего любимца и аккуратно вернул его в террариум.

Где всё это время скрывался Боб, остаётся загадкой. В честь возвращения хозяйка украсила террариум и попросила супруга впредь внимательнее следить за питомцем.