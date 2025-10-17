Baltijas balss logotype
Тарантул вернулся домой через год после побега 0 165

В мире животных
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Тарантул вернулся домой через год после побега

Тарантул вернулся домой спустя 12 месяцев после побега, рассказала его хозяйка.

По словам Э. Нейры, паук по кличке Боб исчез по вине её супруга, который страдает синдромом дефицита внимания и гиперактивности и однажды забыл закрыть клетку. Питомца тщательно разыскивали, но безуспешно.

Через год Нейра, находясь дома с детьми, неожиданно заметила беглеца в углу возле входной двери. Женщина предпочла не приближаться, дождавшись возвращения мужа. Тот сразу узнал своего любимца и аккуратно вернул его в террариум.

Где всё это время скрывался Боб, остаётся загадкой. В честь возвращения хозяйка украсила террариум и попросила супруга впредь внимательнее следить за питомцем.

#животные
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
