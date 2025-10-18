Baltijas balss logotype
Мохнатые африканские лягушки шокировали науку своими уникальными свойствами

В мире животных
Дата публикации: 18.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Пушистое земноводное существо.

Пушистое земноводное существо.

Такая может поранить охотника до кости.

В Африке ученые нашли лягушку-росомаху, которая ломает себе кости, чтобы выпустить когти, и отращивает волосы, чтобы защитить потомство.

Эволюция подарила африканской волосатой лягушке уникальный способ защиты — особым движением мышц она ломает кости пальцев и проталкивает их через кожу, превращая в острые когти. Когда битва заканчивается, со временем ткани заживают, и её лапки снова становятся безопасными.

Местные охотники в Камеруне и Конго знают об этой особенности и ловят лягушку только с помощью мачете или копья. Если схватить её руками – она выпустит когти, которые способны прорезать кожу человека до костей.

fc7ca44e-6c7a-4cf8-aced-974b4e4f91a4.jpg

Однако это не единственная особенность этого вида. Во время брачного периода самцы отращивают тонкие, похожие на волосы нити, которые растут по бокам и ногам. Эти нити содержат артерии и, возможно, помогают лягушкам усваивать больше кислорода, охраняя икру под водой.

По словам ученых, лягушка не агрессивна и выпускает когти только тогда, когда её загоняют в угол. При этом для исследователей остается загадкой, как этой лягушке удается так быстро регенерировать ткани.

****
#африка
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

