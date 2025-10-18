В Африке ученые нашли лягушку-росомаху, которая ломает себе кости, чтобы выпустить когти, и отращивает волосы, чтобы защитить потомство.

Эволюция подарила африканской волосатой лягушке уникальный способ защиты — особым движением мышц она ломает кости пальцев и проталкивает их через кожу, превращая в острые когти. Когда битва заканчивается, со временем ткани заживают, и её лапки снова становятся безопасными.

Местные охотники в Камеруне и Конго знают об этой особенности и ловят лягушку только с помощью мачете или копья. Если схватить её руками – она выпустит когти, которые способны прорезать кожу человека до костей.

Однако это не единственная особенность этого вида. Во время брачного периода самцы отращивают тонкие, похожие на волосы нити, которые растут по бокам и ногам. Эти нити содержат артерии и, возможно, помогают лягушкам усваивать больше кислорода, охраняя икру под водой.

По словам ученых, лягушка не агрессивна и выпускает когти только тогда, когда её загоняют в угол. При этом для исследователей остается загадкой, как этой лягушке удается так быстро регенерировать ткани.

****