Рыбы гигантуры, или телескопы, относящиеся к видам Gigantura indica и Gigantura chuni, получили своё название благодаря необычно длинным трубчатым глазам, выступающим вперёд из головы.

Такая особенность помогает им лучше видеть в мрачных глубинах океана, где света почти нет — на глубине от 500 до 2000 метров.

Их глаза ориентированы вверх, что позволяет замечать силуэты биолюминесцентной или обычной добычи, плавающей выше.

Рыба-гигантура — хитрый хищник: благодаря острым зубам и пасти, способной раскрываться настолько широко, что она может проглотить добычу в два раза больше собственного размера, это существо напоминает таких жутких глубоководных обитателей, как чёрный живоглот и ядовитая рыба Слоана.

Чтобы не не выдать себя из-за проглоченной биолюминесцентной добычи, рыба имеет чёрный желудок, маскирующий свет в глубинах.

Размер рыбы невелик — всего 15–20 см, поэтому для человека она опасности не представляет.

Это поразительный пример адаптации, позволяющий выживать и охотиться в одних из самых суровых условий на планете — в глубоком и тёмном океаническом мире.