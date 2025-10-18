Исследователи установили, что некоторые собаки проявляют к своим игрушкам поведение, напоминающее игровую зависимость у людей.

В эксперименте приняли участие 105 собак. В специальной комнате животным позволяли взаимодействовать с их любимой игрушкой в присутствии владельца и экспериментатора, а затем — в одиночестве.

Позднее учёные наблюдали, как собаки реагируют на недоступность игрушки, в то время как владелец пытался привлечь их внимание.

Во втором опыте игрушку поместили в коробку, а для отвлечения собаке предложили пищевую головоломку.

По словам исследователей, 33 животных продемонстрировали поведение, схожее с зависимостью. Учёные отмечают, что требуются дополнительные исследования, чтобы понять причины и возможные последствия чрезмерного увлечения собак игрушками.