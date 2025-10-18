Необычная амфибия, известная как «волосатая лягушка», применяет поразительный способ защиты: она намеренно ломает собственные пальцевые кости, которые прорывают кожу и превращаются в острые когти, напоминающие когти кошек.

Эти естественные «оружия» способны наносить глубокие рваные раны — об этом знают охотники из Камеруна, которые научились ловить это существо, избегая травм. Поразительно, что лягушка, как и многие другие амфибии, способна регенерировать повреждённые ткани.

В брачный сезон у самцов появляются странные «волосы» — на самом деле это нитевидные выросты с кровеносными сосудами, которые помогают им лучше насыщаться кислородом во время ухода за потомством.

Подобный экстремальный способ обороны был замечен и у испанского ребристого тритона, который выдвигает рёбра через кожу и выделяет яд, отпугивая хищников.