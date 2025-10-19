После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году зона отчуждения оказалась насыщена радиоактивными веществами, что сильно повлияло на местные экосистемы.

Испанские исследователи под руководством Пабло Буррако изучили восточных древесных лягушек Hyla orientalis, обитающих в районе Чернобыля, и обнаружили, что особи из наиболее загрязнённых участков имеют значительно более тёмную кожу по сравнению с лягушками из чистых зон.

Причина этого — меланин, пигмент, защищающий клетки от вредного воздействия радиации. Он поглощает часть её энергии и снижает уровень окислительного стресса. Примечательно, что у тёмных лягушек не наблюдается дополнительных физиологических нагрузок, связанных с этой защитной реакцией.

Учёные установили, что тёмная окраска коррелирует с местами обитания особей, расположенными вблизи радиационных «горячих точек» весной 1986 года. Это указывает на действие быстрого естественного отбора в критический период после аварии. За 10–15 поколений тёмные формы, ранее редкие, стали преобладающими в пределах зоны отчуждения.

Исследование показывает, что адаптации, возникшие в экстремальных условиях, могут сохраняться даже после снижения угрозы. В дальнейшем учёные планируют изучить, какие именно гены пигментации связаны с этим эффектом, а также рассмотреть возможности применения меланина в материалах для радиационной защиты.