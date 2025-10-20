Исследование 2022 года показало, что европейские пауки-скакуны (Evarcha arcuata) во время сна проявляют активность, напоминающую REM-фазу — стадию сна, связанную со сновидениями у млекопитающих.

Учёные наблюдали за движениями глазных трубок у молодых особей с прозрачным экзоскелетом и зафиксировали регулярные подёргивания лап и брюшка, характерные для REM-сна.

Сходные двигательные паттерны были обнаружены и у взрослых пауков. Это первое прямое доказательство наличия REM-фазы у наземных членистоногих. Хотя такие данные не подтверждают наличие сновидений напрямую, исследователи предполагают, что пауки, вероятно, видят сны — подобно домашним животным, например кошкам и собакам.

Даниэла Рёсслер из Института изучения поведения животных Общества Макса Планка отметила, что после наблюдения за сотнями пауков у учёных не осталось сомнений в существовании у них сновидений, хотя подтвердить это строго научным путём пока невозможно.