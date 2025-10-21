Baltijas balss logotype
Что заставляет змей танцевать?

В мире животных
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Что заставляет змей танцевать?

Наверняка вы уже представили кобру, извивающуюся под звуки пунги — духового музыкального инструмента, который используют заклинатели змей. Танец этого ползучего гада — символ Индии, а также некоторых других стран Азии и Африки.

На самом деле рептилии не поддаются дрессировке. То, что к танцам кобр готовят с детства, — миф. Секрет в том, что люди, которые работают с гадами, умеют выдавать их инстинкты за дрессуру.

Музыку, как и речь, змеи не слышат из-за отсутствия наружного уха

Например, питоны, ужи и некоторые другие представители пресмыкающихся привыкают к физическому контакту с человеком и со временем становятся ручными. Разрешают брать себя, вешать на шею и выполнять другие «фокусы». Хотя расслабляться с ними ни в коем случае нельзя. Если питон почувствует вторжение в личное пространство, он атакует, а, как известно, он способен даже проглотить человека. Такие случаи были.

В работе с кобрами используется их инстинкт самосохранения. Изгибаясь и пытаясь напасть, рептилия реагирует на опасность, которую представляет человек и предмет у него в руках. Так что зрители видят не танец, а самооборону. Музыку, как и речь, змеи не слышат из-за отсутствия наружного уха. По этой причине долгое время считалось, что они глухи. Это не так. У них есть слуховая косточка и улитка. А квадратная кость вместе с нижней челюстью выступают в качестве альтернативного барабанной перепонке резонатора, за счет чего рептилии могут воспринимать вибрацию и звуковые волны низкой частоты.

Чтобы при броске кобра не разбила себе нос о пунги или дудку, многие заклинатели змей ставят на инструмент резиновые насадки. А чтобы обезопасить себя и окружающих, почти всегда предварительно обезвреживают своих подопечных: зашивают рот или вырывают ядовитые зубы. Чтобы вырвать зубы, рептилию дразнят, а затем подсовывают ей под нос кусок жесткой ткани. Змея вонзает в нее зубы, и резкий рывок оставляет ее без главного оружия.

Правда, новые зубы вырастают быстро. Зашитый рот надежнее. Если операция проведена умело, ниток не видно, так как их прикрывают губные щитки. Кобра может по-прежнему шипеть, бросаться и даже высовывать язык, только укусить никого не сможет. Один недостаток — она обречена на голодную смерть через три-четыре месяца. После чего рептилию выкидывают как ненужный инструмент и приобретают новую. Благо вымирающим видом кобры пока не являются.

Заставить «танцевать» можно и других змей, но они нападают сразу, а с кобрами шоу смотрится эффектно. Сначала они поднимаются, раздувают свой капюшон и только после этого начинают реально угрожать. Выходит весьма эффектно...

#животные
Редакция BB.LV
