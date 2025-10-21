Биологи давно спорят о том, почему киты стали большими. По одной гипотезе, они стали такими просто потому, что могли: водная среда поддерживает вес и позволяет легко двигаться, так что кит спокойно может найти достаточное количество пищи, даже если эта пища – крохотные морские рачки.

По другой гипотезе, китообразные увеличились в размерах из-за огромных хищников, которые когда-то давно населяли моря и океаны: чтобы не попасть в пасть огромной древней акуле, нужно было самому стать настолько большим, насколько возможно.

Не будем забывать и то, что среди китообразных не все виды приобрели гигантские размеры. В 2010 году Грэм Слейтер (Graham Slater) из Чикагского университета в Иллинойсе высказал предположение, что в ходе своей эволюционной истории китообразные стали такими, какими они есть, довольно рано: около 30 млн лет назад на Земле появились предки современных дельфинов, которые были, как и их современные потомки, сравнительно невелики, предки «среднеразмерных» плотоядных зубатых китов и предки усатых китов, которые питались планктоном и которые быстро достигли весьма и весьма внушительных габаритов.

Однако сейчас тот же Грэм Слейтер и его коллеги, Джереми Голдбоген (Jeremy A. Goldbogen) из Стэнфорда и Николас Пайенсон (Nicholas D. Pyenson) из Национального музея естественной истории, пишут в Proceedings of the Royal Society B, что все было не совсем так. Несколько лет назад удалось выяснить, что масса тела китообразных хорошо коррелирует с размером скуловой кости.

Сравнив черепа нескольких десятков вымерших и современных видов, исследователи пришли к выводу, что, разделившись на несколько групп, киты поначалу росли не слишком активно, и довольно долго даже самые крупные виды не превышали 10 м длину. Только около 4,5 млн лет назад случился рывок, и усатые киты резко прибавили в размере. Что же тогда произошло? Авторы работы полагают, что все дело в тогдашнем ледниковом периоде: наступающие ледники регулярно подтаивали и уносили в океан много питательных веществ, которые служили кормом мелким ракообразным и прочим небольшим животным.

Усатые киты, как мы упоминали выше, добывают пищу, выцеживая из воды разнообразную животную мелочь. Тут очень важно, чтобы у тебя был большой рот: чем он больше, тем эффективнее ты будешь фильтровать себе еду. Иными словами, питаясь планктоном, лучше быть большим, чем маленьким. В то же время планктон распределен по океану неравномерно – есть зоны, своеобразные планктонные «поля», где его много, и, кроме того, из-за проблем с климатом его теперь в разное время года было то много, то мало.

Китам приходится много плавать с одного «поля» на другое, а делать это лучше, если ты опять же велик телом. Так что можно сказать, что усатые киты стали большими из-за еды – планктоноядные виды, обладавшие более скромными размерами, попросту вымерли, не сумев приспособиться к новому режиму питания.