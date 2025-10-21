Собачий вой слышали, наверно, все, и многие при этом наверняка замечали, что не все собаки воют одинаково: кто-то вообще не воет, кто-то изредка подвывает, а кто-то воет постоянно.

Некоторые псы вообще отвечают воем на самые разные звуки от автомобильных сигналов до музыки из колонок. Считается, что дело в породе: вроде бы некоторые породы больше склонны к вою, и что это связано с особой генетической близостью к волкам.

Сотрудники Будапештского университета поставили эксперимент с 68 породами собак, прокручивая им волчий вой и наблюдая, как собаки на него отреагируют. Среди пород были очень разные, у одних в геноме осталось относительно больше волчьих следов, у других относительно меньше. (Породы с большей волчьей примесью часто называют «древними», в отличие от других, «современных», но мы уже как-то объясняли, в чём условность деления собачьих пород на древние и не-древние.)

В статье в Communications Biology говорится, что на волчий вой отвечали все собаки, но те, которые были генетически ближе к волкам, чем другие, чаще отвечали на вой воем. Чем дальше от волка по ДНК была порода, тем охотнее собака лаяла, а не выла. Иными словами, «более волчьи» ездовые собаки вроде самоедов или хаски воют с большей готовностью, чем французские бульдоги.

Вой был явно связан со стрессом: воющие собаки сильнее беспокоились и нервничали, когда слышали волчий вой. Исследователи полагают, что воющие породы лучше понимают значение воя, в то время как для других он указывает просто на какую-то неопределённую ситуацию, возможно, опасную. Собственно, ответный собачий вой может быть способом избежать столкновения, способом оповестить свою стаю, что нужно куда-то убраться — как и у волков, которые воют не только для своих, но и для чужих, чтобы предупредить, кто где находится, и чтобы избежать лишних драк.

Собаки также по-разному выли в зависимости от возраста. Собственно, различия между породами тут начинали проявляться после пяти лет, то есть молодые хаски склонны выть не больше молодых бульдогов. Чем дольше собака живёт, тем больше у неё жизненный опыт, а жизненный опыт часто связан с какими-то страшными или неприятными ситуациями — известно, что старые собаки более осторожны и пугливы, чем молодые. Вероятно, поскольку старые собаки больше готовы к разным опасностям, потому они с большей готовностью и воют. Кастрированные самцы выли в ответ на волчий вой чаще, при этом про кастрированных самцов опять же говорят, что они более пугливые. У самок такой зависимости не было: стерилизованные и нестерилизованные выли одинаково. В целом определённая связь между собачьей склонностью выть и пугливостью как будто есть, но, как говорят сами авторы, гипотезу, что собаки воют от стресса и страха, ещё нужно проверять.