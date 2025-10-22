Если кошка пьет недостаточно воды, ей угрожает обезвоживание, что может привести к печальным последствиям. Рассказываем, когда стоит помогать питомцу пить больше воды, как это безопасно делать и по каким симптомам распознать недостаток жидкости.

Когда кошке нужно увеличить потребление воды: признаки обезвоживания

«При обезвоживании кошка становится вялой, теряет аппетит, кожа теряет эластичность, десны сухие и бледные, шерсть тусклая. Мочеиспускание может стать реже, и моча становится более концентрированной, приобретая яркий цвет и сильный запах. Также при дефиците или потере влаги у питомца могут возникать запоры», — рассказала журналу старший ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic Анастасия Варфоломеева.

В более тяжелых случаях обезвоживания у кошки возникает одышка, путается сознание, общее состояние угнетенное, отметила ветврач.

Но если кошка ведет малоподвижный образ жизни, в доме не жарко и она питается влажным кормом, то тогда может не требоваться увеличение воды в рационе.

Норма потребления воды и факторы, влияющие на питье

В среднем кошка должна выпивать 40–50 мл воды на 1 кг веса в сутки. Для питомца весом 4–5 кг это составляет примерно 200 мл в день.

Однако эта норма зависит от вида кормления: если кошка ест влажный корм или натуральную пищу, до 80% потребности в жидкости может покрываться непосредственно из еды. При кормлении сухим кормом (а он часто содержит всего 10% влаги) кошке придется пить значительно больше чистой воды.

Факторы, уменьшающие желание пить:

качество воды: вода из-под крана допустима, но запах хлора или примеси могут отпугивать питомца и снижать ее потребление; расположение миски: кошки часто не пьют воду, если миска стоит рядом с кормом; материал миски: пластик негигиеничен — на нем быстро появляются микроцарапины, где размножаются бактерии; кошки могут игнорировать такие миски.

Эффективные способы побудить кошку пить больше

Важно повысить доступность воды и комфорт при ее потреблении, а также следить за гигиеной посуды:

использовать широкие неглубокие миски, желательно керамические, стеклянные или металлические (из нержавеющей стали), которые не впитывают запахи и проще моются; размещать миску с водой подальше от еды; расставить несколько мисок с водой по дому в разных местах; если кошка не пьет воду из-под крана, фильтровать воду; установка фонтанчика проточной воды — многие кошки предпочитают движущуюся воду; создать движение на поверхности воды — например, положить теннисный шарик, чтобы кошка играла и к воде интерес усиливался; добавлять влагу в корм: смешивать сухой корм с водой или давать влажный корм; попробовать добавить в рацион ароматизированную воду, например легкий бульон из тунца или креветок (не заменяя чистую воду); часто менять воду, мыть миски, не допускать застоя и загрязнения.

Когда отказ от воды — повод для беспокойства

«Отказ от воды может быть признаком воспаления в ротовой полости, болезней ЖКТ, инфекционных и других заболеваний. Маловероятно, но это также может быть симптомом бешенства», — отмечает Анастасия Варфоломеева.

Если кошка не пьет воду более суток или, помимо отказа от воды, наблюдается понос, рвота, угнетенное состояние, необходимо срочно обратиться к ветеринарному врачу, подчеркивает эксперт.

Кроме того, обезвоживание усиливает риск циститов, концентрированной мочи, нарушений работы почек. Также из последствий может быть развитие мочекаменной болезни.