Нематоды вида Panagrolaimus kolymaensis, проведшие около 46 000 лет в состоянии криптобиоза в сибирской вечной мерзлоте, были успешно реанимированы российскими учёными совместно с зарубежными коллегами.

Образцы этих круглых червей нашли в отложениях у реки Колыма. После оживления в лаборатории нематоды прожили около месяца и дали начало более чем сотне поколений.

Исследователи установили, что Panagrolaimus kolymaensis используют схожие механизмы защиты с современным видом Caenorhabditis elegans, включая выработку сахара трегалозы, предотвращающего повреждения от обезвоживания и низкой температуры.

Это открытие расширяет представления о границах жизни и механизмах выживания многоклеточных организмов в экстремальных условиях, демонстрируя поразительную устойчивость жизни в глубоком анабиозе.