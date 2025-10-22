Baltijas balss logotype
Ученые «разбудили» червей, пролежавших 46 тысяч лет в вечной мерзлоте

В мире животных
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ученые «разбудили» червей, пролежавших 46 тысяч лет в вечной мерзлоте

Нематоды вида Panagrolaimus kolymaensis, проведшие около 46 000 лет в состоянии криптобиоза в сибирской вечной мерзлоте, были успешно реанимированы российскими учёными совместно с зарубежными коллегами.

Образцы этих круглых червей нашли в отложениях у реки Колыма. После оживления в лаборатории нематоды прожили около месяца и дали начало более чем сотне поколений.

Исследователи установили, что Panagrolaimus kolymaensis используют схожие механизмы защиты с современным видом Caenorhabditis elegans, включая выработку сахара трегалозы, предотвращающего повреждения от обезвоживания и низкой температуры.

Это открытие расширяет представления о границах жизни и механизмах выживания многоклеточных организмов в экстремальных условиях, демонстрируя поразительную устойчивость жизни в глубоком анабиозе.

#природа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

