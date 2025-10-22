В Исландии впервые зарегистрировали появление комаров — насекомых, которых прежде считали неспособными выживать в суровом арктическом климате острова. Об этом сообщает исландская телерадиокомпания RUV.

Необычную находку сделал житель страны Бьерн Хьялтасон. Вечером он заметил несколько незнакомых насекомых и рассказал о них в соцсети. Позже он передал образцы специалистам из Института естественной истории Исландии. Проведённый анализ подтвердил: перед исследователями действительно оказались комары.

Энтомолог института Маттиас Альфредссон сообщил, что это первый в истории случай, когда комаров зафиксировали на территории Исландии. По его словам, идентифицированные насекомые принадлежат к виду Culiseta annulata. Этот вид известен своей устойчивостью к низкой температуре и способен переносить холод благодаря особым биологическим механизмам.

Учёные полагают, что комары могли попасть на остров случайно — например, с воздушными потоками или на транспорте, прибывшем из Европы. Однако исследователи не исключают, что они смогут закрепиться в местных условиях. Альфредссон подчеркнул: если комары действительно приживутся, то это станет важным биологическим событием для региона, где из-за низкой температуры до сих пор не существовало постоянной популяции насекомых такого типа.

Теперь специалисты намерены наблюдать за ситуацией и выяснить, смогут ли комары образовать стабильную популяцию на острове или их появление останется единичным случаем.