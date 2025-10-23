Baltijas balss logotype
Как понять, что у вашей кошки все отлично?

В мире животных
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как понять, что у вашей кошки все отлично?

Когда вы смотрите на свою кошку, вы не знаете, что происходит у нее в голове. Однако понимание настроения очень важно, чтобы содержать питомца здоровым и счастливым. Только как понять эмоции животного?

Ученые считают, что эмоциональное поведение кота можно считывать по двум признакам: сигналы, направленные на уменьшение дистанции (мурлыканье, «подойди ближе») и сигналы, которые означают, что кошка пытается увеличить дистанцию между вами.

При этом, важно обращать внимание на все части тела кошки и на скорость, с которой происходят действия. Например, медленное моргание — признак расслабленности (и это хорошая идея — медленно моргать в ответ), в то время как быстрое моргание с прищуренными глазами — признак страха.

По сути, чем более открыто положение тела вашей кошки, тем меньший стресс она испытывает. Кошка, которая лежит на боку или на спине с вытянутыми лапами, распущенным хвостом и выставленным напоказ животом, очень расслаблена и чувствует себя в безопасности.

Когда нужно отойти от кошки

Признаки того, что ваша кошка хочет, чтобы вы держались подальше, включают размахивание хвостом, распущенную шерсть, опущение туловища (как будто она пытается стать невидимой), конечности и хвост плотно прижаты к телу, шипение и кошачий протяжный «мяу». В таком случае лучше не приближаться к питомцу, потому что он может начать защищаться.

Вместо этого дайте ему пространство. Если вы гладили кота, то лучше остановитесь. Всегда лучше позволить кошке приблизиться к вам и предоставить ей выбор, взаимодействовать с вами или нет.

Как определить, расстроена ли кошка

Кошки могут расстраиваться, потому что им скучно, они не могут получить доступ к тому, что им нужно (например, к еде или птице, которую они могут увидеть через окно), или недовольны пребыванием в каком-то месте. Признаки фрустрации включают в себя разрушение и попытки убежать, а также частое мяуканье, хождение взад-вперед и частое трение о предметы.

В такой ситуации коты будут сильно возбуждены, размахивая хвостом. Будьте очень осторожны с кошкой в таком состоянии, так как вы можете подвергнуться риску укуса — в таком случае вы не причина агрессии, но питомцу нужно просто как-то выразиться недовольство.

#кошки
Оставить комментарий

Видео