Что делают птицы, когда идет дождь? 0 336

В мире животных
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
В отличие от людей, многих животных природа одарила способностями и естественными решениями для защиты от осадков, если те вообще представляют для существа проблему.

Птицы добиваются водонепроницаемости перьев, нанося на них особый состав из собственных желез возле хвоста. Так обеспечивается маслянистое покрытие, сохраняющее оперение сухим в небольшой дождь. Однако когда речь идет о мощном ливне, ситуация меняется.

Некоторые пернатые предпочитают находиться в укрытии, а по пути к нему расправляют перья, дабы придать им больше водостойкости. Стоит помнить, что мокрые перья — это холодные перья: когда вода попадает в воздушные карманы между ними, становится довольно зябко. Птицы, особенно мелкие с более высоким отношением площади поверхности к объему, могут подвергаться риску гипотермии. Поэтому при ливне их часто можно повстречать под кустами, в густых кронах деревьев. Чтобы согреться, пташки прижимаются друг к другу.

Но некоторые птицы, напротив, так любят воду, что принимают ванны, расправляя перья, чтобы хорошо промокнуть.

Независимо от того, прячется ли птица от дождя или играет под ним, ей нужно питаться. Это означает, что в какой-то момент во время затяжного ливня придется бросить вызов погоде и отправиться на поиски пищи.

Именно маслянистое покрытие перьев позволяет большинству птиц летать при сильных осадках, хотя лишь на короткие дистанции. Гусям, уткам, лебедям и чайкам вполне под силу успешно преодолевать серьезные расстояния под ливневым дождем, хотя это и требует от них чрезвычайно высокого расхода энергии. Ведь крылья, намокая, становятся тяжелее. Еще опаснее летать при сильном ветре.

Даже морская птица, принадлежа к наиболее выносливым перед штормами и водой, сильно устает под ливневым дождем. Некоторые пернатые летают в обход циклона, иные направляются вглубь суши. А есть и такие, что устремляются прямо к эпицентру шторма, где и пережидают непогоду.

#природа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

