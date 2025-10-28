Baltijas balss logotype
Чувствуют ли собаки человеческий страх - исследование 0 208

В мире животных
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Чувствуют ли собаки человеческий страх - исследование

Исследователи из Италии, Австрии и Великобритании пришли к выводу, что собаки способны распознавать страх человека по запаху. Исследование опубликовано в журнале Popular Science в рубрике Ask Us Anything.

Ученые Неаполитанского университета Федерико II собрали образцы пота у добровольцев, которые смотрели видео, вызывающие страх, радость или нейтральное состояние. При воздействии запаха напуганного человека собаки чаще демонстрировали признаки стресса: у них учащалось сердцебиение, они чаще искали поддержки у хозяев и были менее дружелюбны к незнакомцам.

Схожие результаты зафиксировали и в Венском университете ветеринарной медицины: животные, почуявшие запах страха, проявляли нерешительность, осторожнее подходили к новым предметам и держали хвост ниже обычного.

Ветеринар Зои Парр-Кортес, выпускница Бристольского университета, отметила, что чувство страха вызывает в организме человека химические изменения. Мозг запускает выработку гормонов стресса — адреналина и кортизола, что влияет на состав дыхания и пота. Собаки улавливают эти изменения благодаря примерно 220 млн обонятельных рецепторов (у человека их около 5 млн) и наличию особого органа Якобсона — сенсорного образования, которое реагирует на феромоны.

В исследовании, проведенном Парр-Кортес совместно с доктором Николой Руни и профессором Майком Мендлом в Бристольской школе ветеринарии, установлено, что собаки различают запахи людей в состоянии стресса и покоя, даже если не знакомы с источником запаха. Животные, которым предъявляли запах людей с высоким уровнем кортизола, проявляли осторожность и медленнее подходили к новым объектам.

Как отмечают ученые, такая реакция может иметь эволюционные корни. Способность улавливать признаки стресса и страха могла помочь собакам избегать угроз.

Оставить комментарий

