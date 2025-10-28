Baltijas balss logotype
Есть ли у кошек пупки? 0 154

В мире животных
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Есть ли у кошек пупки?

Пупок — это шрам, образующийся после отсоединения пуповины вскоре после рождения.

Пуповина обеспечивает эмбрион кислородом и питательными веществами в утробе матери, но после рождения становится ненужной, оставляя за собой характерный шрам. Все плацентарные млекопитающие, и кошки тоже, имеют пупки.

Млекопитающие делятся на три группы: плацентарные, сумчатые и однопроходные.

Плацентарные вынашивают потомство в матке до рождения, сумчатые рождают недоразвитых детенышей, которые продолжают развиваться в сумке, а однопроходные откладывают яйца. Поскольку только плацентарные млекопитающие имеют пуповину, соединенную с плацентой, можно было бы предположить, что только они имеют пупки.

Однако определение пупка включает «желточный стебель», что подразумевает, что и другие животные могут иметь подобные образования.

Сумчатые на ранних стадиях беременности и некоторые яйцекладущие животные также могут иметь пупки. Живородящие рептилии и рыбы, которые развиваются внутри матери и получают питание через желточные мешки, также имеют свои варианты пупков.

Таким образом, вопрос о пупках оказывается более сложным и интересным, чем кажется на первый взгляд.

#кошки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
