Умный кенгуру с выдающимися актерскими способностями стал звездой соцсетей. Посетители австралийского зоопарка запечатлели любопытный эпизод — сумчатое животное притворилось, что потеряло сознание, чтобы привлечь внимание туристов и получить еду, пишет Greenmatters.

На кадрах кенгуру лежит на траве, будто без сил. Посетители с интересом наблюдают за ним, гладят его и, конечно, угощают чем-нибудь вкусным из своих запасов. Одна из женщин достает из пластикового стаканчика орехи и кладет прямо в пасть животному. Кенгуру, не меняя «страдальческого» выражения морды, с удовольствием принимает угощение и поворачивает голову в сторону других людей в ожидании продолжения.

Зрители были в восторге от актерской игры животного. В шутку они даже предложили номинировать его на «Оскар» как лучшего актера.

Как отмечают ученые, эта история — не просто забавный случай. Кенгуру и вправду умеют общаться с людьми. Исследование, опубликованное в журнале Biology Letters, подтверждает, что эти животные могут использовать различные жесты, чтобы попросить у человека помощи. Например, они пристально смотрят в глаза, если не могут открыть коробку с едой, и переводят взгляд с человека на предмет и обратно, как бы говоря: «Можете мне помочь?»

Некоторые кенгуру могут аккуратно поцарапать человека по ноге, чтобы привлечь внимание, — совсем как домашние питомцы. Но тот, что попал на видео, выбрал более творческий и эффективный подход. Его игра была настолько убедительной, что люди сами захотели его накормить.