Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кенгуру притворился, что потерял сознание, чтобы туристы его покормили 0 83

В мире животных
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кенгуру притворился, что потерял сознание, чтобы туристы его покормили

Посетители зоопарка в шутку предложили номинировать его на «Оскар».

Умный кенгуру с выдающимися актерскими способностями стал звездой соцсетей. Посетители австралийского зоопарка запечатлели любопытный эпизод — сумчатое животное притворилось, что потеряло сознание, чтобы привлечь внимание туристов и получить еду, пишет Greenmatters.

На кадрах кенгуру лежит на траве, будто без сил. Посетители с интересом наблюдают за ним, гладят его и, конечно, угощают чем-нибудь вкусным из своих запасов. Одна из женщин достает из пластикового стаканчика орехи и кладет прямо в пасть животному. Кенгуру, не меняя «страдальческого» выражения морды, с удовольствием принимает угощение и поворачивает голову в сторону других людей в ожидании продолжения.

Зрители были в восторге от актерской игры животного. В шутку они даже предложили номинировать его на «Оскар» как лучшего актера.

Как отмечают ученые, эта история — не просто забавный случай. Кенгуру и вправду умеют общаться с людьми. Исследование, опубликованное в журнале Biology Letters, подтверждает, что эти животные могут использовать различные жесты, чтобы попросить у человека помощи. Например, они пристально смотрят в глаза, если не могут открыть коробку с едой, и переводят взгляд с человека на предмет и обратно, как бы говоря: «Можете мне помочь?»

Некоторые кенгуру могут аккуратно поцарапать человека по ноге, чтобы привлечь внимание, — совсем как домашние питомцы. Но тот, что попал на видео, выбрал более творческий и эффективный подход. Его игра была настолько убедительной, что люди сами захотели его накормить.

Читайте нас также:
#животные
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Австралии отмечено массовое нашествие ядовитых муравьев
Изображение к статье: Чувствуют ли собаки человеческий страх - исследование
Изображение к статье: Есть ли у кошек пупки?
Изображение к статье: Самые большие животные Земли: кто побил рекорды природы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: 3I/ATLAS, чьё сближение с Землёй ожидается 19 декабря -комета или инопланетный корабль?
Техно
1
Изображение к статье: В Индии запустят производство пассажирских самолетов – российских
Техно
Изображение к статье: ЕС заключил с Украиной новое соглашение по сельскому хозяйству
В мире
Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео