Ученые дали имена еще 18 североатлантическим гладким китам — редкому виду, находящемуся на грани исчезновения. Среди новых имен — Лазанья, Скорпион, Одуванчик и Афина. Эта трогательная традиция помогает исследователям лучше узнавать животных в океане и привлекает внимание к их защите.

Инициатором проекта выступил Аквариум Новой Англии (США). Как объясняет Эми Уоррен, специалист по научным программам Аквариума, имя помогает установить с китом личную связь.

«Присвоение имен китам — это веселый и непринужденный способ сплотить сообщество, — отмечает Уоррен. — Это также позволяет нам общаться с китами на индивидуальном уровне, узнавать об их привычках и родственниках».

У каждого кита в популяции уже есть свой номер в специальном каталоге. Но запомнить 380 номеров — задача не из легких. Яркие имена, напротив, легко откладываются в памяти.

Процесс выбора имени — целая наука. В нем участвуют члены Североатлантического консорциума по изучению гладких китов и другие исследовательские организации. Имена выбирают методом ранжированного голосования, и они обязательно должны быть связаны с уникальной особенностью кита.

Так, 20-летний самец Лазанья получил свое имя из-за волнистых плавников, которые напомнили ученым лапшу для одноименного блюда. Другой кит, Скорпион, был назван так из-за рисунка из мозолей на спине, напоминающего скорпиона с поднятым хвостом. А 14-летняя самка Одуванчик имеет шрамы на коже, похожие на пушистый цветок, семена которого разлетаются по ветру.

Аквариум совместно с организацией Whale and Dolphin Conservation создает для каждого «именинника» забавную биографию в стиле школьного ежегодника. Например, в биографии Скорпиона указано, что его любимая песня — «Судьба Офелии» Тейлор Свифт, потому что в тексте есть строчка о «логове, полном скорпионов».

Среди других новых имен — самка Таффи, чья мозоль на голове напоминает растянутую ириску, и Спектр, получившая жутковатое имя из-за шрама в форме призрака. Двухлетнюю самку назвали Афиной — в честь греческой богини войны, из-за шрамов от запутывания в рыболовных снастях. Интересно, что ее мать зовут Война.

Сейчас популяция этих китов начинает расти. По последним оценкам, в 2024 году их численность составила 384 особи — на 2,1% больше, чем в прошлом году. Это уже четвертый год подряд, когда число североатлантических гладких китов увеличивается.

Несмотря на обнадеживающую тенденцию, вид по-прежнему находится на грани исчезновения. Главные угрозы для него — это столкновения с судами и запутывание в рыболовных сетях. Ранее мы писали, что количество выброшенных на берег китов и дельфинов увеличилось в три раза за 30 лет. Ученые подчеркивают, что для спасения этих уникальных животных необходимы постоянные и строгие меры защиты. А давая китам имена, исследователи надеются, что люди станут больше интересоваться их судьбой и помогать их сохранить.