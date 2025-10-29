Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ученые присвоили имя каждому гладкому киту в Северной Атлантике 0 28

В мире животных
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ученые присвоили имя каждому гладкому киту в Северной Атлантике

Необычная традиция помогает в исследованиях.

Ученые дали имена еще 18 североатлантическим гладким китам — редкому виду, находящемуся на грани исчезновения. Среди новых имен — Лазанья, Скорпион, Одуванчик и Афина. Эта трогательная традиция помогает исследователям лучше узнавать животных в океане и привлекает внимание к их защите.

Инициатором проекта выступил Аквариум Новой Англии (США). Как объясняет Эми Уоррен, специалист по научным программам Аквариума, имя помогает установить с китом личную связь.

«Присвоение имен китам — это веселый и непринужденный способ сплотить сообщество, — отмечает Уоррен. — Это также позволяет нам общаться с китами на индивидуальном уровне, узнавать об их привычках и родственниках».

У каждого кита в популяции уже есть свой номер в специальном каталоге. Но запомнить 380 номеров — задача не из легких. Яркие имена, напротив, легко откладываются в памяти.

Процесс выбора имени — целая наука. В нем участвуют члены Североатлантического консорциума по изучению гладких китов и другие исследовательские организации. Имена выбирают методом ранжированного голосования, и они обязательно должны быть связаны с уникальной особенностью кита.

Так, 20-летний самец Лазанья получил свое имя из-за волнистых плавников, которые напомнили ученым лапшу для одноименного блюда. Другой кит, Скорпион, был назван так из-за рисунка из мозолей на спине, напоминающего скорпиона с поднятым хвостом. А 14-летняя самка Одуванчик имеет шрамы на коже, похожие на пушистый цветок, семена которого разлетаются по ветру.

Аквариум совместно с организацией Whale and Dolphin Conservation создает для каждого «именинника» забавную биографию в стиле школьного ежегодника. Например, в биографии Скорпиона указано, что его любимая песня — «Судьба Офелии» Тейлор Свифт, потому что в тексте есть строчка о «логове, полном скорпионов».

Среди других новых имен — самка Таффи, чья мозоль на голове напоминает растянутую ириску, и Спектр, получившая жутковатое имя из-за шрама в форме призрака. Двухлетнюю самку назвали Афиной — в честь греческой богини войны, из-за шрамов от запутывания в рыболовных снастях. Интересно, что ее мать зовут Война.

Сейчас популяция этих китов начинает расти. По последним оценкам, в 2024 году их численность составила 384 особи — на 2,1% больше, чем в прошлом году. Это уже четвертый год подряд, когда число североатлантических гладких китов увеличивается.

Несмотря на обнадеживающую тенденцию, вид по-прежнему находится на грани исчезновения. Главные угрозы для него — это столкновения с судами и запутывание в рыболовных сетях. Ранее мы писали, что количество выброшенных на берег китов и дельфинов увеличилось в три раза за 30 лет. Ученые подчеркивают, что для спасения этих уникальных животных необходимы постоянные и строгие меры защиты. А давая китам имена, исследователи надеются, что люди станут больше интересоваться их судьбой и помогать их сохранить.

Читайте нас также:
#животные
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Австралии отмечено массовое нашествие ядовитых муравьев
Изображение к статье: Чувствуют ли собаки человеческий страх - исследование
Изображение к статье: Есть ли у кошек пупки?
Изображение к статье: Самые большие животные Земли: кто побил рекорды природы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: 3I/ATLAS, чьё сближение с Землёй ожидается 19 декабря -комета или инопланетный корабль?
Техно
1
Изображение к статье: В Индии запустят производство пассажирских самолетов – российских
Техно
Изображение к статье: ЕС заключил с Украиной новое соглашение по сельскому хозяйству
В мире
Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео