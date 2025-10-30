После дорожной аварии из перевернутого грузовика сбежали лабораторные обезьяны — макаки-резусы, пишет Live Science. Правоохранители, получив информацию об опасности животных, ликвидировали нескольких из них, хотя точный уровень угрозы до сих пор остается неясным.

Инцидент произошел в округе Джаспер. Грузовик перевозил животных из Университета Тулейна, но подробности перевозки — кто был владельцем обезьян, куда и зачем их везли — пока остаются загадкой. На момент публикации новости по данным департамента шерифа на свободе оставались три макаки.

Причиной трагического развития событий стала противоречивая информация об опасности животных. Первоначально водитель грузовика предупредил прибывших на место полицейских, что обезьяны агрессивны и могут быть переносчиками опасных болезней, включая герпес, COVID-19 и гепатит C. Именно это сообщение стало основанием для жестких мер.

«Мы приняли соответствующие меры после того, как получили эту информацию от человека, перевозившего обезьян», — пояснили в департаменте шерифа.

Однако позднее Университет Тулейна опроверг эти данные, заявив в своем аккаунте в соцсетях: «Приматы, о которых идет речь, принадлежат другому учреждению и не являются заразными». Шериф Рэнди Джонсон, в свою очередь, настаивал на необходимости «нейтрализовать» обезьян, ссылаясь на их агрессивный характер.

Насколько опасны макаки-резусы?

Макаки-резусы — это обезьяны среднего размера, которых чаще всего используют в научных исследованиях. Именно на них, в частности, тестировали мРНК-вакцины от COVID-19. Их естественное поведение включает агрессию, особенно во внутригрупповых конфликтах. Как отмечают эксперты, в драках они могут целенаправленно атаковать глаза, лицо и конечности противника.

В то же время, специалисты по приматам указывают, что агрессия по отношению к человеку часто является следствием неправильного содержания. Лабораторные обезьяны, выращенные людьми, иногда демонстрируют ненормальное поведение — самоповреждение или повышенную враждебность, что не характерно для диких сородичей. Важно подчеркнуть: нет ни одного сообщения о том, чтобы сбежавшие в Миссисипи макаки пытались напасть на человека до того, как были убиты.

Не первый побег и этические споры

Это далеко не первый случай побега лабораторных приматов. Например, в 2020 году стая макак в Индии сбежала после нападения на лаборанта, а в Южной Каролине недавно разбежались 43 обезьяны.

Известно, что популяция мака-резусов успешно прижилась в парке Силвер-Спрингс во Флориде. Все началось в 1930-х годах, когда капитан речного судна выпустил на острове шесть макак, чтобы привлечь туристов. Он не знал, что эти обезьяны умеют плавать. Вскоре они покинули остров и расселились по берегам реки.

Использование обезьян в науке продолжает вызывать острые этические споры. С одной стороны, это привело к множеству медицинских прорывов. С другой — сотни ученых по всему миру призывают отказаться от экспериментов, ссылаясь на развитую нервную систему приматов и их способность страдать.