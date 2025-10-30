Учёные Университета Хельсинки провели эксперимент с 46 стаффордширскими бультерьерами, сравнив влияние двух типов кормления — углеводистого сухого и богатого жирами сырого рациона. Результаты показали существенные различия в метаболизме животных.

Собаки, получавшие сырую пищу с высоким содержанием жиров и белков, демонстрировали снижение уровня глюкозы и холестерина в крови, а также рост концентрации кетонов — молекул, обеспечивающих организм энергией при использовании жиров вместо сахара. Это свидетельствует о переходе метаболизма в состояние кетоза, благоприятного для здоровья.

У животных, питавшихся сухим кормом с преобладанием углеводов, напротив, наблюдались повышенные уровни сахара и липидов в крови — потенциальный признак метаболического синдрома, связанного с ожирением и инсулинорезистентностью.

Исследователи подчёркивают, что естественная диета предков собак — волков — была богата белками и жирами, тогда как современные промышленные корма содержат избыточное количество углеводов, не соответствующее биологии животных.

Учёные отмечают, что полученные данные важны не только для здоровья домашних питомцев, но и для понимания метаболических процессов у человека, поскольку обмен веществ у собак и людей имеет много общего. Эти результаты могут способствовать разработке подходов к профилактике и лечению метаболических заболеваний.