Кто занимается воспитанием львов, почему самки косаток посвящают жизнь заботе о единственном наследнике и кого называют эталонными родителями в мире дикой природы.

В животном мире нет учебников и школ, но есть суровые уроки жизни, которые родители передают своим детям. Обучение охоте, миграции, общению и маскировке — это вопрос выживания вида.

Львы

У львов воспитанием детенышей занимается весь прайд. Львята часто играют в догонялки и нападение, отрабатывая охотничьи тактики. Сначала мать приносит им раненых или маленьких животных, чтобы они учились справляться с добычей. Постепенно уроки усложняются, и молодые львы начинают сопровождать взрослых на настоящей охоте.

В прайде действует строгая дисциплина: например, к добыче сначала подходят взрослые, а дети терпеливо ждут своей очереди. И этой семейной иерархии львята также учатся с самого детства, живя в «обществе» по его правилам. Между делом мать учит детенышей лазать по деревьям — этот навык тоже может пригодиться в охоте.

Косатки

Косатки (или правильно писать «касатки»?) создают одну из самых сложных социальных систем в животном мире. Это очень умные животные, и они постоянно обучаются друг у друга, особенно у матери, которая является главой семейства. В Антарктике косатки коллективно создают волны, чтобы смывать тюленей со льдин, а у берегов Аргентины осваивают опасный выброс на берег.

Матери также передают знание миграционных путей (ранее мы писали, как птицы понимают, куда лететь), мест кормления и семейные диалекты, поскольку у каждой группы есть свой язык. Исследования показывают, что самки косаток часто посвящают жизнь заботе о единственном наследнике. А вот матери дочерей продолжают приносить потомство.

Ученые связывают этот феномен с эволюционной стратегией выживания: неповоротливому и массивному самцу трудно добыть себе достаточно пищи — мать помогает ему, ловя и разделывая лосося. Исследования отмечают, что после смерти родительницы ее взрослый сын часто погибает в течение нескольких лет, так как ему трудно добывать себе пропитание самостоятельно.

Журавли

Миграция — один из самых сложных навыков в животном мире. Молодые журавли запоминают путь, летя строго за старшими сородичами. Иначе можно сбиться с пути.

Иногда в процесс обучения вмешиваются люди. Они возглавляют стаю молодняка, выращенного вневоле, и показывают птицам миграционный путь на дельтаплане. Птенцы воспринимают пилота как вожака и запоминают маршрут. Правда, подобные проекты критикуют за то, что вмешательство человека снижает способность птиц овладевать родительскими навыками, необходимыми для выращивания птенцов в дикой природе.

Слоны

Слоновье стадо — это сложная многоуровневая образовательная система. Во главе семейств самок стоят опытные матриархи, которые передают сородичам знания о миграционных путях и местах кормления. Молодые самки постигают азы материнства, помогая ухаживать за новорожденными слонятами. Отдельно существуют и мужские группы: здесь взрослые самцы усмиряют агрессию подростков, преподавая им уроки социального поведения.

Обучение включает в себя освоение инфразвукового языка, чьи сигналы разносятся на многие километры. Слонята учатся «слушать землю», распознавая сообщения об опасности, призывы к водопою или сигналы готовности к миграции. Параллельно они осваивают и практические навыки — от виртуозного управления хоботом до построения защитного кольца. В случае угрозы малыш должен оказаться в его центре, под надежной защитой старших сородичей. Было замечено, что слоны-подростки тише и воспитаннее ведут себя в присутствии взрослых, чем когда остаются одни. Совсем как люди.

Олени

Олениха учит своих детенышей маскировке с первых дней их жизни. Они должны лежать неподвижно и не издавать звуков, чтобы быть максимально незаметными. Благодаря почти полному отсутствию запаха в этот период малыш остается невидимым для хищников. Выработав у детенышей привычку к абсолютной неподвижности, мать пасется неподалеку и лишь изредка издает тихий звук, разрешающий встать, или приходит, чтобы покормить потомство молоком.

Когда детенышам исполняется около двух недель, они начинают пастись и учатся у матери, какую траву можно есть. В этом возрасте олененок уже может убежать от хищника. Подросшие детеныши способны следовать за взрослыми со скоростью от 56 до 64 км/ч и не отставать.

Лисы

Семейные пары лисиц — пример родительской заботы. Самцы часто бывают хорошими семьянинами и берут на себя роль добытчиков и защитников. Именно отцы учат детенышей искусству охотиться и скрываться от врагов, а когда лисята подрастают, дают им понять, что нужно покинуть дом и начать самостоятельную жизнь.

Но прежде чем прогнать из норы, родители обучают лисят всему: от виртуозного рытья нор и правил поведения при встрече с хищником до тонкостей ориентирования на семейной территории. Через это комплексное воспитание молодые лисицы усваивают и главный жизненный урок — искусство передавать традиции, чтобы в будущем растить собственное потомство. Специалисты часто называют лисиц эталонными родителями в мире дикой природы.

Обезьяны

В воспитании детенышей обезьяны используют почти те же средства, что и человек. Например, макаки в течение первых трех недель жизни детеныша не выпускают его из виду, поддерживая постоянный зрительный контакт и издавая особые «материнские» звуки. В этот период малыши учатся копировать эмоции и взаимодействовать. Такое поведение — исключение из правил, поскольку у взрослых животных взгляд в глаза считается угрозой и обычно провоцирует конфликт.

Самки шимпанзе учат детенышей общению с помощью вокализаций, жестов и мимики. В этих уроках принимают участие и другие обезьяны — как правило, это родственники матери. Также в курс молодой обезьяны входят социальные игры: щекотание и догонялки.

Детеныши шимпанзе копируют поведение родителей. Исследователи из Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) обнаружили это во время наблюдений за популяцией шимпанзе в национальном парке Нуабале-Ндоки в Конго. Взрослые шимпанзе старательно обучали детей ловить термитов с помощью особых инструментов: палок и самодельных «удочек» из стеблей растений. И детеныши повторяли.

Впечатляет и история макак на острове Кодзима, которых в 1950-х годах японские ученые начали подкармливать клубнями батата, оставляя их на песчаном берегу реки. Макакам не нравился песок, и они старались отряхнуть его лапами, пока одна из самок случайно не обнаружила, что можно мыть батат в реке. Молодые особи быстро переняли этот навык. К 1965 году большинство макак на острове уже мыли батат в морской воде, заодно его подсаливая. Этот случай стал классическим примером социального обучения у животных.

Так что когда вам доведется увидеть, как кошка приносит котенку мышь или собака учит щенка проходить через «собачий вход» в дверях, не мешайте: это работает древнейшая в мире природная «школа», где уроки выживания передаются из поколения в поколение.