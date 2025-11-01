Бегемоты обитали в Европе до 30 тысяч лет назад: почему они отсюда сбежали? 1 371

В мире животных
Дата публикации: 01.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Бегемоты обитали в Европе до 30 тысяч лет назад: почему они отсюда сбежали?

Сегодня бегемоты встречаются только в субэкваториальной части Африки, однако в древности они заселяли и центральные области Европы.

Ранее учёные полагали, что эти животные исчезли с континента около 115 тысяч лет назад — с наступлением последнего ледникового периода. Однако новые исследования останков, найденных в районе Верхнего Рейнского грабена в Германии, показали: бегемоты жили там вплоть до 47–31 тысячи лет назад.

Радиоуглеродное датирование девятнадцати костей подтвердило присутствие животных в Центральной Европе во время среднего Вайкеля — относительно тёплого климатического этапа, когда по соседству обитали шерстистые мамонты и носороги. Анализ древней ДНК показал, что эти «речные лошади» относились к тому же виду, что и современные африканские бегемоты, но обладали меньшим генетическим разнообразием. Это указывает на то, что их популяция была изолированной и немногочисленной.

Открытие ставит под сомнение прежние представления о сроках исчезновения бегемотов в Европе и подчёркивает разнообразие климатических условий ледникового периода. Учёные призывают внимательнее изучить и другие теплолюбивые виды того времени, чтобы глубже понять изменения в древних экосистемах.

Автор - Андрей Хазов
