Как отучить кота царапать обои и мебель: 4 способа

Дата публикации: 06.11.2025
Коты, несомненно, весьма обаятельны. До тех пор, пока не начинают портить имущество. В исследовании, размещенном в Frontiers in Veterinary Science, ветврачи утверждают, что это зависит не только от характера животного, но и от окружения и прочих факторов.

В ходе опроса свыше 1,2 тыс. владельцев специалисты выяснили, что зачастую к порче мебели склонны питомцы, обладающие игривым нравом и предпочитающие проявлять активность по ночам.

Однако даже флегматичный любимец может начать драть мебель, если в доме есть маленькие дети. Это источник стресса для котов, а стресс — главная причина царапания.

Впрочем, эксперты утверждают, что есть надежные методы отучить кота творить хаос:

разместить когтеточки там, где часто проходит питомец, либо вблизи его излюбленного места отдыха;
применять феромоны;
поиграть с животным в охотника и добычу;
предоставить любимцу надежное укрытие и пространство для игр.

К этому заключению эксперты пришли, основываясь на ответах, полученных от владельцев кошек. В дальнейшем ветврачи планируют провести еще ряд исследований и создать более эффективные стратегии управления хвостатыми питомцами.

Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
