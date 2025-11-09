Ветеринары назвали факторы, способствующие долголетию кошек

В мире животных
Дата публикации: 09.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ветеринары назвали факторы, способствующие долголетию кошек

Средняя продолжительность жизни домашних кошек составляет 12–15 лет. Однако при должном уходе этот срок может значительно увеличиться, уверены специалисты, которые поделились рекомендациями для обеспечения долголетия питомцев.

 

Прежде всего, пожилым кошкам необходимо больше пить. Поэтому ветеринары советуют разместить большую миску с чистой водой рядом с любимым местом вашего питомца.

Вторым важным условием для долгой и здоровой жизни является тепло. «Лучше всего, если у кошки будет уютное «гнездо» рядом с батареей, где она сможет согреться, когда это потребуется», – отметили специалисты.

Третий ключевой аспект – это рацион. «У пожилых животных обмен веществ замедляется, поэтому им требуется либо специализированный корм, либо низкокалорийное питание», – пояснили ветеринары.

Четвертый момент – уход за шерстью. «Снижение гибкости и эластичности суставов затрудняет кошкам самостоятельный уход за собой. Им нужна помощь человека», – добавили эксперты. При этом частое мытье пожилых кошек не рекомендуется, подчеркивают специалисты.

Пятый важный аспект – регулярные осмотры у ветеринара и внимание со стороны владельца. «Любые изменения в поведении или аппетите у пожилой кошки – это сигнал для незапланированного визита к ветеринару», – резюмировали эксперты.

