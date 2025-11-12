Примерно 2000 белух на Чукотском полуострове однажды были спасены с помощью классической музыки. Там до сих пор вспоминают эту удивительную историю, случившуюся в 1985 году.

Тогда местные жители заметили огромную стаю белух. Вскоре обнаружилось, что им преградила путь обратно в море огромная (4-километровая!) глыба льда. Преодолеть ее на одном вдохе животные не могли, а вынырнуть по пути было негде. Они оказались в ловушке.

В России тогда появился самый большой и мощный в своем роде ледокол «Москва» с дизель-электрической силовой установкой на борту.

Когда он прибыл на место, казалось, что все уже потеряно. Но команда, тронутая видом погибающих китов, решила все же действовать — пробираться сквозь лед и сбрасывать китам рыбу с вертолета. Когда судно пробилось сквозь льды к белухам, увы, уставшие и травмированные животные не двигались с места, и их нельзя было убедить последовать обратно в открытую воду.

Член экипажа сделал необычное предположение — что музыка способна повлиять на спасательную операцию, ведь киты реагируют на мелодии. Из динамиков «Москвы» над ледяными просторами стали разноситься различные мелодии. Оказалось, что классическая музыка была наиболее эффективной — белухи начали постепенно подбираться к ее источнику.

Таким образом, словно Крысолов из известной сказки, ледокол вывел около двух тысяч животных в родную стихию. Доброта, находчивость и искусство в который раз спасли жизни!