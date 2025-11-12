Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

40 лет назад с помощью музыки удалось спасти тысячи китов: как это было 0 199

В мире животных
Дата публикации: 12.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: 40 лет назад с помощью музыки удалось спасти тысячи китов: как это было

Примерно 2000 белух на Чукотском полуострове однажды были спасены с помощью классической музыки. Там до сих пор вспоминают эту удивительную историю, случившуюся в 1985 году.

Тогда местные жители заметили огромную стаю белух. Вскоре обнаружилось, что им преградила путь обратно в море огромная (4-километровая!) глыба льда. Преодолеть ее на одном вдохе животные не могли, а вынырнуть по пути было негде. Они оказались в ловушке.

В России тогда появился самый большой и мощный в своем роде ледокол «Москва» с дизель-электрической силовой установкой на борту.

Когда он прибыл на место, казалось, что все уже потеряно. Но команда, тронутая видом погибающих китов, решила все же действовать — пробираться сквозь лед и сбрасывать китам рыбу с вертолета. Когда судно пробилось сквозь льды к белухам, увы, уставшие и травмированные животные не двигались с места, и их нельзя было убедить последовать обратно в открытую воду.

Член экипажа сделал необычное предположение — что музыка способна повлиять на спасательную операцию, ведь киты реагируют на мелодии. Из динамиков «Москвы» над ледяными просторами стали разноситься различные мелодии. Оказалось, что классическая музыка была наиболее эффективной — белухи начали постепенно подбираться к ее источнику.

Таким образом, словно Крысолов из известной сказки, ледокол вывел около двух тысяч животных в родную стихию. Доброта, находчивость и искусство в который раз спасли жизни!

Читайте нас также:
#животные
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Способны ли аллигаторы восстанавливать свои хвосты?
Изображение к статье: Почему некоторые кролики передвигаются на передних лапах
Изображение к статье: Собаки с высоким уровнем интеллекта способны воспринимать окружающий мир подобно людям
Изображение к статье: Ветврачи Великобритании против массового усыпления собак породы американский булли XL

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео