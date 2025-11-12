Baltijas balss logotype
Как подобрать зимнюю экипировку для маленькой собаки 0 89

В мире животных
Дата публикации: 12.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как подобрать зимнюю экипировку для маленькой собаки

Маленькие собаки особенно уязвимы к холоду из-за небольшой мышечной массы и тонкого подшерстка. Зимой важно подобрать правильную экипировку, чтобы питомцы не заболели, рассказали эксперты.

Даже среди небольших пород есть различия в устойчивости к низким температурам. «Шпицы переносят холод намного лучше других небольших пород. Однако существуют и малыши с редким подшерстком: например, чихуахуа, китайские хохлатые. Для них холод губителен, поэтому стоит их утеплять как следует и беречь при обострении заболеваний», — отмечают кинологи.

Специалисты советуют формировать базовый зимний гардероб для мини-питомцев из трех обязательных элементов.

Во-первых, верхняя одежда: свитер на сухую погоду, дождевик для межсезонья и утепленный комбинезон для морозов. Материалы должны быть натуральными и непромокаемыми, а размер точно соответствовать телосложению собаки.

Во-вторых, обувь. Она защищает лапы от промерзания и контакта с реагентами. Лучше выбирать модели на крепкой липучке и постепенно приучать питомца к их ношению дома.

И наконец, головной убор. Балаклава особенно полезна для собак с открытыми ушами. Она должна проходить через шею питомца, чтобы он не смог ее снять во время прогулки. Такая шапочка защитит от ветра и предотвратит развитие отита.

При выборе экипировки не стоит гнаться за модой. Главное для питомца — удобство и безопасность, а не внешний вид.

#собаки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
