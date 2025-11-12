Продолжительность жизни кошек может достигать 12–15 лет, а некоторые животные способны прожить 20 и больше лет. Эксперты установили, какие породы кошек являются долгожителями.

Сиамская кошка

Одна из красивейших и долгоживущих пород, однако некоторые из них склонны к стоматологическим и респираторным болезням. Живут 12–20 лет.

Русская голубая кошка

Чистоплотные и несколько замкнутые животные. У них нередко образуются камни в мочевом пузыре, возникают проблемы со зрением. Живут 12–15 лет. Хотя были случаи, когда продолжительность жизни данной породы превышала 25 лет.

Рэгдолл

Эти коты любят свисать с рук владельца либо спать где-нибудь, растекшись по поверхности. Живут 13–18 лет, хотя некоторые доживали и до 25. Некоторые особи склонны к камнеобразованию в мочевом пузыре и стоматологическим проблемам.

Бирманская кошка

Игривые и контактные животные. Живут 9–13 лет, но часто доживают и до 16. В основном проявляют стойкость к болезням, но имеют предрасположенность к деформациям черепа и глаукоме.

Американская короткошерстная кошка

Одна из наиболее здоровых пород. Пользуется популярностью благодаря спокойному нраву и окрасу шерсти, который может быть различных оттенков. Живет 12–15 лет, порой и 20. Может страдать ожирением, аллергией, стоматологическими проблемами.