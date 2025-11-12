В народном календаре одно из названий этого дня — Синичкин день. Часто синичку называли «зинькой» — вероятно, это имя показалось людям созвучным с именами святых Зиновия и Зиновии, которых вспоминают в этот день. К этому времени на зимовку прилетали синицы, снегири и щеглы.

12 ноября птиц ждали особенно: для них делали кормушки, ведь если синичка залетала в дом, это считалось доброй приметой.

В этот день также отмечали праздник охотники и рыболовы. Любители охоты отправлялись за добычей, а провожали их с особыми ритуалами и пожеланиями удачи.

Народные приметы

Прилетели синички — к скорому похолоданию. Снег мелкий — к заморозкам. Птицы начинают петь слишком рано — скоро станет холодно.