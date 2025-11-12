Baltijas balss logotype
Почему 12 ноября кормили синиц — древний обычай, который стоит вспомнить 0 232

В мире животных
Дата публикации: 12.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему 12 ноября кормили синиц — древний обычай, который стоит вспомнить

В народном календаре одно из названий этого дня — Синичкин день. Часто синичку называли «зинькой» — вероятно, это имя показалось людям созвучным с именами святых Зиновия и Зиновии, которых вспоминают в этот день. К этому времени на зимовку прилетали синицы, снегири и щеглы.

12 ноября птиц ждали особенно: для них делали кормушки, ведь если синичка залетала в дом, это считалось доброй приметой.

В этот день также отмечали праздник охотники и рыболовы. Любители охоты отправлялись за добычей, а провожали их с особыми ритуалами и пожеланиями удачи.

Народные приметы

Прилетели синички — к скорому похолоданию. Снег мелкий — к заморозкам. Птицы начинают петь слишком рано — скоро станет холодно.

#птицы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео