С начала охотничьего сезона 1 апреля Государственная служба лесного хозяйства зафиксировала 1083 животных, погибших на дорогах, что на 30 особей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В этом году среди них зарегистрировано 112 лосей, 126 благородных оленей, 624 косули и 59 кабанов.

Наибольшее количество сбитых животных в текущем охотничьем сезоне было зафиксировано на территориях районного лесничества Риги, Южной Латгалии и Земгале.

Министерство обороны напоминает, что в случае, если при столкновении с лесным животным пострадали люди или транспортные средства, необходимо сообщить об этом в Государственную полицию. О сбитых охотничьих животных можно уведомить через приложение «Меднис». Этот сервис оценивает предоставленную информацию, обрабатывает её и фиксирует факт гибели животного, а также принимает решение о дальнейших действиях.

При этом в ВМД подчеркивают, что сообщение о сбитом животном в приложении «Меднис» не является заявлением о дорожно-транспортном происшествии в Государственную полицию.

Служба также напоминает, что присваивать сбитое животное запрещено — такое поведение расценивается как присвоение охотничьей продукции, что влечет за собой штраф.