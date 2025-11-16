Baltijas balss logotype
Влияет ли гуманное обращение со скотом на вкус мяса?

В мире животных
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Влияет ли гуманное обращение со скотом на вкус мяса?

Существует мнение, что мясо и продукты из него, поступающие с ферм, где заботятся о животных, обладают более ярким вкусом по сравнению с теми, что производятся на предприятиях, ориентированных исключительно на объем и скорость производства. Однако, возможно, эти различия лишь плод нашего воображения.

 

Эрик Андерсон из Университета Тафтса и Лиза Фельдман Барретт из Северо-Восточного университета и Массачусетской общеклинической больницы провели интересный эксперимент. Участникам предлагали дегустировать вяленое мясо, ростбиф и ветчину, а затем оценить вкус каждого продукта. Различия заключались в том, что на одной из ветчин была указана информация о том, что свиньи, из которых она изготовлена, паслись на зеленых лугах и имели возможность общаться друг с другом (социализация снижает стресс и улучшает общее состояние), в то время как на другой ветчине была этикетка, подчеркивающая производственный подход, игнорирующий благополучие животных. Также присутствовали нейтральные этикетки, не акцентирующие внимание на гуманности или ее отсутствии. Мясо в обоих случаях было идентичным, отличались лишь этикетки. Участники сначала пробовали мясные изделия без каких-либо обозначений, чтобы оценить их вкус без предвзятости.

Результаты показали, что «негуманные» продукты в целом потреблялись меньше, и участники заявляли о намерении избегать их покупки в будущем или, по крайней мере, не платить за них высокую цену. Даже восприятие запаха и вкуса изменялось после ознакомления с «негуманным» описанием: ветчина казалась слишком жирной и соленой. В то же время продукты, которые якобы производились с заботой о животных, не имели значительных отличий по субъективным вкусовым качествам от тех, на которых не было этикеток или они были нейтральными. Возможно, отсутствие улучшения вкуса у «гуманных» продуктов связано с тем, что все образцы для эксперимента были взяты именно из хозяйств, уделяющих внимание благополучию животных.

Такое искажение восприятия вкуса не является новостью — сами авторы исследования упоминают о схожем эксперименте, в котором слова «органический» и «экологичный» положительно влияли на восприятие вкуса еды. В случае мяса можно сделать вывод, что на вкусовые ощущения влияют наши моральные установки, однако также возможно, что люди просто ожидают плохого вкуса от мяса с ферм, где не заботятся о животных, и это ожидание может быть основано на негативном опыте в прошлом. В любом случае, проблема влияния эмоций, мыслей и общего «внутреннего мира» на наши ощущения представляет собой интересную тему, и, надеемся, таких экспериментальных исследований станет больше.

#питание #вегетарианство #эксперимент #мясо #психология
Редакция BB.LV
