Наблюдая за тем, как коты порой весело сражаются с собственным хвостом, невольно возникает вопрос: для чего он им нужен? Животные виляют им, когда что-то их не устраивает, трут хвостом об хозяев, когда требуют внимания. Но действительно ли это важные функции?

Кошки, как и другие позвоночные существа, обладают полностью функциональными хвостами, которые выполняют несколько важных задач. Хвосты помогают им сохранять баланс, приземляться, общаться и ощущать окружающий мир.

Баланс

Благодаря хвосту коты способны элегантно передвигаться по узким поверхностям и тонким заборчикам. В таких ситуациях хвост выполняет роль опоры, подобно тому, как руки человека помогают удерживать равновесие на узком бордюре. Если кот получает травму лапы, хвост становится особенно важным, так как начинает «замещать» поврежденную конечность. Многие породы подвергаются купированию хвостов, но даже у бобтейлов остаются короткие хвосты, на которые они активно полагаются.

Приземление

Известное правило о том, что «кошка всегда приземляется на четыре лапы», возможно благодаря хвосту. Во время падения кот использует хвост для вращения своего тела, что позволяет ему корректировать положение. Хвост также помогает быстро менять направление при резких поворотах, что крайне важно во время охоты.

Общение

Кошки способны общаться различными способами: они могут мурчать, мяукать, шипеть или привлекать внимание тактильными способами. Однако, как и люди, они также используют невербальное общение через язык тела. Уши, поза и прищур могут многое рассказать о настроении питомца, но именно хвост наиболее точно отражает его намерения. К сожалению, специалисты пока не разработали «толковый словарь» всех поз хвоста, поэтому владельцам остается самостоятельно изучать поведение своих питомцев.

Осязание

Большая часть информации об окружающем мире воспринимается через осязание. Нам повезло с руками и чувствительной кожей, а котам приходится исследовать мир с помощью усов и хвоста. Именно поэтому многие кошки не любят, когда их хвосты трогают и гладят, так как в них сосредоточено множество нервных окончаний, помогающих ориентироваться в пространстве и ощущать окружающее.