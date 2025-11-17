Известно, что многие киты преодолевают тысячи километров, однако на протяжении более ста лет продолжаются споры о причинах их миграций.

Киты мигрируют из высоких широт к экватору, где рождают своих детёнышей, а затем возвращаются обратно. На первый взгляд, это может показаться логичным объяснением. Однако в высоких широтах китам доступно больше пищи, и они могли бы рожать там же — их детёныши достаточно крупные, чтобы не замерзнуть в холодных водах. Более того, иногда киты приносят детёнышей именно в полярных морях.

Исследователи из Национальной службы морского рыболовства, совместно с коллегами из других научных учреждений, на протяжении многих лет наблюдали за миграцией косаток и пришли к выводу, что они направляются на юг для линьки.

Верхний слой кожи китов постепенно отмирает и обновляется, однако в холодной воде кожа получает меньше крови, чтобы сохранить тепло, что замедляет обновление клеток. Когда киты попадают в тёплые воды, метаболизм в коже активизируется, и верхний слой, обросший водорослями и населённый бактериями, легко отшелушивается, освобождая место для новых клеток. Хотя исследователи изучали только косаток, вероятно, другие мигрирующие киты также совершают линьку в тёплых морях.