В горах США обнаружили терьера, который 10 недель охранял тело своего хозяина 0 342

В мире животных
Дата публикации: 17.11.2025
BB.LV
Спустя 10 недель после того, как американец Рич Мур отправился в горы и не вернулся, спасатели нашли его живую собаку, которая оставалась рядом с телом хозяина. Джек-рассел-терьер по имени Финни выжила благодаря охоте на мышей и других мелких животных.

 

71-летний Рич Мур планировал подняться на пик Блэкхед в штате Колорадо 19 августа. Он взял с собой свою собаку по имени Финни, но домой они так и не вернулись.

Спасатели долго искали их на крутом западном склоне горы, между местом, где была припаркована машина Мура, и вершиной, находящейся на высоте 3800 метров над уровнем моря. Однако поиски не принесли результатов.

Поисковые службы разместили объявления с фотографиями, чтобы привлечь внимание других любителей гор.

В итоге 30 октября тело пропавшего мужчины обнаружил охотник. Оно было найдено в национальном парке Сан-Хуан, примерно в 2,5 км к востоку от вершины пика Блэкхед. Рядом находилась живая Финни.

Собака весила менее трех килограммов: она потеряла около половины своего веса. Сначала Финни отвезли к ветеринару, а затем вернули семье погибшего хозяина.

«Это удивительная история. Собака не только выжила, но и проявила свою преданность хозяину», — отметила Делинда Ванн-Брайтин из местной группы спасателей-волонтеров.

По словам спасателей, собаке каким-то образом удалось избежать нападения лесных хищников, таких как пумы, койоты и медведи. Питалась она, вероятно, за счет охоты на мелких млекопитающих.

«Джек-расселы — довольно крепкие маленькие собачки», — сказала Ванн Брайтин агентству Associated Press.

«Мы очень рады, что Финни вернулась к своей семье. Они потеряли любимого человека, но у них осталась его замечательная, преданная собака», — добавила она.

По данным местных властей, Мур скончался от переохлаждения, что могло лишить его способности ориентироваться в пространстве.

Друзья Мура рассказали изданию Outsider, что он был опытным горным туристом и ранее уже покорял пик Блэкхед вместе с другом. На этот раз он отправился только с Финни, и, по словам жены Мура, Даны Холби, она пыталась отговорить мужа от этого похода, но безуспешно.

Когда Холби узнала, что Финни выжила в дикой природе на протяжении 10 недель, она была поражена. Она и ее сын плакали, когда забирали собаку из ветеринарной клиники, рассказала она журналу Outsider.

#животные #поиск #трагедия #природа #спасатели #горы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
